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Автобус врезался в фуру на трассе под Новосибирском — 4 человека пострадали: фото

18 июля 2023, 09:51
Фото: ГУ МЧС НСО

Под Новосибирском на трассе автобус столкнулся с фурой

Грузовик протаранил пассажирский автобус на трассе Р-255 в Новосибирской области днем 18 июля. Стали известны подробности ДТП.

Авария произошла недалеко от Чулымского района. В автобусе находилось 19 пассажиров, в том числе дети.

«Среди пострадавших четыре человека, включая одного ребенка. Их на скорой увезли экстренно в больницу. Продолжается работа экстренных служб на месте», — сообщили в пресс-службе МЧС региона.
Фото: ГУ МЧС НСО

При ударе водителя фуры зажало в салоне. Мужчине помогли выбраться из «ловушки» спасатели. Пожарным пришлось отключить аккумулятор машины, чтобы избежать возгорания.

Уточняется, что движение на трассе Р-255 не останавливали, участок не перекрывали из-за ДТП. С небольшими трудностями, но водители продолжают движение.

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#ДТП#Дети#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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