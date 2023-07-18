Автобус врезался в фуру на трассе под Новосибирском — 4 человека пострадали: фото

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Авария произошла недалеко от Чулымского района. В автобусе находилось 19 пассажиров, в том числе дети.
«Среди пострадавших четыре человека, включая одного ребенка. Их на скорой увезли экстренно в больницу. Продолжается работа экстренных служб на месте», — сообщили в пресс-службе МЧС региона.
При ударе водителя фуры зажало в салоне. Мужчине помогли выбраться из «ловушки» спасатели. Пожарным пришлось отключить аккумулятор машины, чтобы избежать возгорания.
Уточняется, что движение на трассе Р-255 не останавливали, участок не перекрывали из-за ДТП. С небольшими трудностями, но водители продолжают движение.