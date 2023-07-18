atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:10

Published Сегодня, 06:10

Modified Сегодня, 06:12

Updated Сегодня, 06:12

Изображение материала

Директор рок-фестиваля «Ветер Сибири»: кому не вернули деньги после его отмены в 2022

18 июля 2023, 06:10
Фото: atas.info
В 2023 году фестиваль пройдет на аэродроме Мочище
Музыкальный фестиваль, который в 2023 году пройдет под Новосибирском, в 2022 был отменен. Люди до сих пор жалуются, что им не вернули деньги на билеты

Директор рок-фестиваля «Ветер Сибири» Евгений Анциферов сообщил, что часть денег, потраченных зрителями на несостоявшееся в 2022 году шоу, организаторы вернули. Речь идет о дополнительных услугах: транспортном обеспечении, бронировании места в палаточном городке и т. д. Что касается стоимости самих билетов, то, по словам Анциферова, законодательство позволяет отказаться от денежной компенсации, сделав билеты действительными на последующие аналогичные мероприятия.

«Мы возвращали деньги, если были серьезные уважительные причины, плюс, кто-то возвращал по системе чарджбэк напрямую через банк. Около 10 процентов билетов было возвращено», — сказал Анциферов в пресс-центре агентства ТАСС.

В 2022 году «Ветер Сибири» должен был пройти в городе Бийске, однако был отменен под предлогом опасения распространения COVID-19. Несколько тысяч билетов на выступления музыкантов были куплены жителями Казахстана, где на тот момент фиксировалась неблагоприятная ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.

Читайте также:
«Он равен нулю»: директор рок-фестиваля «Ветер Сибири» в Мочище о риске его отмены«Сплин» не приедет на «Ветер Сибири»: с организаторами провели убедительную беседуДопелись: какие концерты отменили в Новосибирске в 2023 году
#Музыка#Фестиваль#Ветер Сибири#Общество#Новосибирск
Подпишитесь
В Новосибирске назвали детский лагерь, куда привезут малолетних хулиганов
Вчера, 04:12
Где можно собрать ягоды в Новосибирской области: список садов с клубникой и малиной
16 июля, 09:52
14-летняя девочка из Новосибирской области родила ребенка и не может его прокормить
Сегодня, 01:14
«Он равен нулю»: директор рок-фестиваля «Ветер Сибири» в Мочище о риске его отмены
Вчера, 10:06
Росстат: зафиксирован резкий рост количества мигрантов в Новосибирской области в 2023
Сегодня, 01:23
У берега нашли тело председателя СНТ «Автомобилист» — новосибирцы говорят об убийстве
Вчера, 06:32