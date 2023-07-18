В 2022 году «Ветер Сибири» должен был пройти в городе Бийске, однако был отменен под предлогом опасения распространения COVID-19. Несколько тысяч билетов на выступления музыкантов были куплены жителями Казахстана, где на тот момент фиксировалась неблагоприятная ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.