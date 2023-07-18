Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Директор рок-фестиваля «Ветер Сибири» Евгений Анциферов сообщил, что часть денег, потраченных зрителями на несостоявшееся в 2022 году шоу, организаторы вернули. Речь идет о дополнительных услугах: транспортном обеспечении, бронировании места в палаточном городке и т. д. Что касается стоимости самих билетов, то, по словам Анциферова, законодательство позволяет отказаться от денежной компенсации, сделав билеты действительными на последующие аналогичные мероприятия.
«Мы возвращали деньги, если были серьезные уважительные причины, плюс, кто-то возвращал по системе чарджбэк напрямую через банк. Около 10 процентов билетов было возвращено», — сказал Анциферов в пресс-центре агентства ТАСС.
В 2022 году «Ветер Сибири» должен был пройти в городе Бийске, однако был отменен под предлогом опасения распространения COVID-19. Несколько тысяч билетов на выступления музыкантов были куплены жителями Казахстана, где на тот момент фиксировалась неблагоприятная ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.