Корпорация МСП поможет бизнесу привлечь до 86 миллиардов под зонтичные поручительства

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отмечает, что отсутствие залога является серьезной проблемой не только для малых предприятий, но и для средних компаний, которые также испытывают трудности с получением заемного финансирования. Благодаря увеличению суммы, выделяемой корпорацией, еще больше предпринимателей смогут инвестировать в развитие производства, расширение своей деятельности и создание новых рабочих мест.