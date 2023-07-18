Корпорация МСП поможет бизнесу привлечь до 86 миллиардов под зонтичные поручительства

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
В рамках предоставления «зонтичных» поручительств корпорация направила банкам-партнерам 43 миллиарда рублей в третьем квартале. Это на 43% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. На данный момент в программе участвуют 23 банка, передает ria.ru.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отмечает, что отсутствие залога является серьезной проблемой не только для малых предприятий, но и для средних компаний, которые также испытывают трудности с получением заемного финансирования. Благодаря увеличению суммы, выделяемой корпорацией, еще больше предпринимателей смогут инвестировать в развитие производства, расширение своей деятельности и создание новых рабочих мест.
Исаевич также подчеркнул, что механизм «зонтичных» поручительств повышает доступность заемных средств для предпринимателей в регионах. Корпорация учла специфику локальных банков, их региональное покрытие и использовала «длинные» лимиты, что расширяет возможности целенаправленной работы с предпринимателями, это уже дает положительные результаты. В дальнейшем планируется расширение числа региональных банков-партнеров для увеличения охвата МСП мерами государственной поддержки.
«Зонтичные» поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% суммы банковского кредита и позволяют предпринимателям получить кредит при недостаточности или отсутствии собственного залога. Сумма поручительства может достигать миллиарда рублей на срок до 15 лет.
Этот механизм может быть использован для инвестиций, пополнения оборотных средств, развития предприятия или рефинансирования кредита. Программа запущена в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова.