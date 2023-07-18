Уже больше 10 лет в селах под Новосибирском то там, то тут появляются сообщения о нападении чупакабры. Жители сел Толмачевское, Красноглинное, Чик находили утром бездыханных коз, у которых были следы клыков на шее. Они уверяют, что это не могла быть собака, так как пробраться в почти закрытые сени собаке было бы проблематично. Последние такие сообщения датируются 2011 годом, полицейские тогда искали собаку, которая могла бы быть странным хищником, но не нашли.