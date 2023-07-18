Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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17 июля по соцсетям разлетелась фотография странного лысого зверя — его убил владелец курятника в селе Иткуль Чулымского района. Его тут же окрестили в соцсетях чупакаброй, внешне зверь был похож на лысую гиену или шакала. Чупакабра была обнаружена в курятнике, при этом она издавал странные шипящие звуки. Кто такая чупакабра, объяснил ветеринарный инспектор Равиль Жабаров. Он считает, что это больная собака, у которой от болезни выпала шерсть.
Уже больше 10 лет в селах под Новосибирском то там, то тут появляются сообщения о нападении чупакабры. Жители сел Толмачевское, Красноглинное, Чик находили утром бездыханных коз, у которых были следы клыков на шее. Они уверяют, что это не могла быть собака, так как пробраться в почти закрытые сени собаке было бы проблематично. Последние такие сообщения датируются 2011 годом, полицейские тогда искали собаку, которая могла бы быть странным хищником, но не нашли.
Нападения странных или экзотических животных случались в Сибири и раньше. В феврале этого года в одном из телеграм каналов появилось сообщение, что в кузбасском поселке Шушталеп странное животное растерзало коз. При этом прилагалось только фото растерзанных коз, нападавшее животное снять не удалось. Судя по характеру ран, на коз напал крупный хищник. Местные жители предположили, что это могли быть рыси, которых незадолго до этого видели в округе. Еще один вариант, предложенный местными к разгадке этого нападения — бродячие собаки.
Как рассказывали очевидцы таких нападений, у животных было разодрано брюхо, на шее виднелись следы от острых клыков. Характерный почерк неизвестного хищника — отсутствие кровавых следов преступления. Это порождает еще больше страхов и легенд о том, что непонятный хищник питается кровью домашних животных.
В 2017 году на дачах в Ленинском районе неизвестное животное растерзало 14 кроликов. Оно взломало железные прутья клеток и задавило всех находившихся там кроликов. Хозяин утром нашел их бездыханные тушки, которые были практически целыми, на них был только один след от укуса — в шею. Точно так же, как и в предыдущем случае на месте нападения не было следов крови.
Расследование ни привело ни к чему, местные жители рассказывали, что видели странного зверя, который имеет рыжеватый окрас и передвигается не как собака — галопом. Тогда остановились на том, что это могла быть куница, обитающая неподалеку, но для куницы зверь выглядел достаточно крупным.
Регистрируются в Сибири и нападения волкособов, произошедших от скрещивания одичавших собак и волков. Они наносят огромный ущерб, который исчисляется десятками миллионов рублей. Из всех сибирских регионов волкособов чаще всего встречают в Восточной Сибири. Здесь проблема с волкособами остро стоит в Забайкальском крае и Республике Тыва, встречаются они и в Красноярском крае.
Волкособы нападают не только на домашний скот, их жертвами становятся крупные и здоровые лесные животные — косули, лоси, олени, не говоря уже о мелкой дичи. Когда в лесах не хватает еды, волкособы выходят к селам, где их жертвой становятся домашние животные.
«Природный очаг обитания волков в Западной Сибири — южная окраина Васюганских болот, — говорит замначальника облдепартамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области Константин Осадчий. — Есть заходы волков из ХМАО и Красноярского края. Причина захода: кочуют за копытными — дикими северными оленями и лосями».
Черные волки были замечены в Сузуне в июне этого года, жители поселка боялись выйти из дома.