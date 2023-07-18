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Мобилизованный пожарный из Новосибирской области Даниил Стародубцев погиб на СВО

18 июля 2023, 05:58
Фото: Администрация Куйбышевского района
В зоне СВО погиб боец из Новосибирской области Стародубцев Даниил, об этом сообщила администрация Куйбышевского района.

Во время специальной военной операции погиб житель Куйбышевского района Стародубцев Даниил. Прощание состоится 19 июля с 11.00 до 13.00 в местном Доме культуры.

Даниил родился 24 декабря 2001 года. Он учился в школе в Константиновке. Получив профессию сварщика в политехническом колледже после окончания 9 классов, он отслужил в армии и работал пожарным. За свою преданную службу ему были присуждены ведомственные награды.

В октябре 2022 года Даниил Стародубцев был призван в рамках частичной мобилизации. Во время СВО он получил ранение, но после восстановления снова вернулся в строй и продолжал служить своей Родине. 8 июня 2023 года Даниил героически погиб, исполняя свой воинский долг.

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