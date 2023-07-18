Мобилизованный пожарный из Новосибирской области Даниил Стародубцев погиб на СВО

В октябре 2022 года Даниил Стародубцев был призван в рамках частичной мобилизации. Во время СВО он получил ранение, но после восстановления снова вернулся в строй и продолжал служить своей Родине. 8 июня 2023 года Даниил героически погиб, исполняя свой воинский долг.