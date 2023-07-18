Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
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Updated Сегодня, 05:17
В Новосибирской области произошла трагедия на берегу реки Обь. В субботу, 15 июля, обнаружили тело председателя СНТ «Автомобилист». На место происшествия прибыли скорая помощь и полиция, но было уже поздно — мужчина скончался.
Игорь М., возглавлявший СНТ «Автомобилист» с 2014 года, проживал неподалеку от берега. Большую часть времени он посвящал дачному товариществу, особенно стремясь улучшить состояние прибрежной зоны, которую подмывает Обь. Мужчина обращался в различные организации, просил помочь решить эту проблему.
По словам соседей по даче, мужчина также боролся за тишину в округе. Из-за того, что его дом находился на берегу, время от времени возникали конфликты с компаниями, которые любили громко проводить время у костра. Игорь неоднократно просил их уехать или припарковаться в другом месте. Возможно, в ту ночь он также вышел поговорить с одним из шумных отдыхающих. Однако, пока что ничего конкретного неизвестно. По словам знакомых, у него не было явных врагов.
Тело председателя было обнаружено на берегу утром 15 июля. Новость о происшествии быстро распространилась среди соседних дачников. Один из жителей сообщил, что у Игоря было перерезано горло. Региональный Следственный комитет проводит предварительное расследование и назначены экспертизы. По последней информации, похороны состоятся 18 июля, пишет «КП-Новосибирск».