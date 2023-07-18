atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:14

Published Сегодня, 05:14

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

Изображение материала

Перерезали горло: что случилось с председателем СНТ «Автомобилист» в Новосибирске

18 июля 2023, 05:14
Фото: 1MI
Похороны будут 18 июля

На берегу Оби в Новосибирске нашли мертвым председателя СНТ «Автомобилист»

На берегу Оби нашли мертвым председателя СНТ «Автомобилист». Ему перерезали горло. Что могло стать причиной конфликта?

В Новосибирской области произошла трагедия на берегу реки Обь. В субботу, 15 июля, обнаружили тело председателя СНТ «Автомобилист». На место происшествия прибыли скорая помощь и полиция, но было уже поздно — мужчина скончался.

Игорь М., возглавлявший СНТ «Автомобилист» с 2014 года, проживал неподалеку от берега. Большую часть времени он посвящал дачному товариществу, особенно стремясь улучшить состояние прибрежной зоны, которую подмывает Обь. Мужчина обращался в различные организации, просил помочь решить эту проблему.

У берега нашли тело председателя СНТ «Автомобилист» — новосибирцы говорят об убийстве
Узнать подробнее

По словам соседей по даче, мужчина также боролся за тишину в округе. Из-за того, что его дом находился на берегу, время от времени возникали конфликты с компаниями, которые любили громко проводить время у костра. Игорь неоднократно просил их уехать или припарковаться в другом месте. Возможно, в ту ночь он также вышел поговорить с одним из шумных отдыхающих. Однако, пока что ничего конкретного неизвестно. По словам знакомых, у него не было явных врагов.

Тело председателя было обнаружено на берегу утром 15 июля. Новость о происшествии быстро распространилась среди соседних дачников. Один из жителей сообщил, что у Игоря было перерезано горло. Региональный Следственный комитет проводит предварительное расследование и назначены экспертизы. По последней информации, похороны состоятся 18 июля, пишет «КП-Новосибирск».

Читайте также:
Рыбаки нашли тело пропавшего месяц назад кыштовчанинаТрупный запах доносился из квартиры в Новосибирске — там лежало тело старушкиСтало известно, чье тело достали со дна Шлюзовского канала в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Город#Криминал#18+#Погиб
Подпишитесь
В Новосибирске назвали детский лагерь, куда привезут малолетних хулиганов
Вчера, 04:12
Где можно собрать ягоды в Новосибирской области: список садов с клубникой и малиной
16 июля, 09:52
14-летняя девочка из Новосибирской области родила ребенка и не может его прокормить
Сегодня, 01:14
«Он равен нулю»: директор рок-фестиваля «Ветер Сибири» в Мочище о риске его отмены
Вчера, 10:06
Росстат: зафиксирован резкий рост количества мигрантов в Новосибирской области в 2023
Сегодня, 01:23
У берега нашли тело председателя СНТ «Автомобилист» — новосибирцы говорят об убийстве
Вчера, 06:32