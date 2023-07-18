По словам соседей по даче, мужчина также боролся за тишину в округе. Из-за того, что его дом находился на берегу, время от времени возникали конфликты с компаниями, которые любили громко проводить время у костра. Игорь неоднократно просил их уехать или припарковаться в другом месте. Возможно, в ту ночь он также вышел поговорить с одним из шумных отдыхающих. Однако, пока что ничего конкретного неизвестно. По словам знакомых, у него не было явных врагов.