Новосибирские подростки разбились на стройке: неосторожные бизнесмены задержаны

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
«Следственными органами СКР по Новосибирской области задержан второй подозреваемый- прораб коммерческой организации по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, ч. 2 ст. 216 УК РФ.», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
Еще один новосибирец, который может иметь отношение к гибели подростков, будет находиться под домашним арестом до середины сентября. Соответствующую меру пресечения избрал Центральный районный суд.
В гибели подростков подозревают подрядчика, а также прораба строительной площадки. В настоящий момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Если вина сибиряков будет доказана, их осудят за халатность и нарушение техники безопасности.
Несовершеннолетние работали промышленными альпинистами на стройке. Во время работ пятнадцатилетний и семнадцатилетний сибиряк сорвались с большой высоты. Один из подростков погиб, второй находится с многочисленными травмами в больнице.