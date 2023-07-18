atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:10

Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Изображение материала

Новосибирские подростки разбились на стройке: неосторожные бизнесмены задержаны

18 июля 2023, 11:10
Фото: 1MI
Подростки разбились на стройке

В Новосибирске подростки разбились на стройке: подозреваемые задержаны

В Новосибирске двое подростков разбились на стройке. Один погиб, второй лечится в больнице. Подозреваемые в нарушении техники безопасности предприниматели задержаны.
«Следственными органами СКР по Новосибирской области задержан второй подозреваемый- прораб коммерческой организации по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, ч. 2 ст. 216 УК РФ.», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Еще один новосибирец, который может иметь отношение к гибели подростков, будет находиться под домашним арестом до середины сентября. Соответствующую меру пресечения избрал Центральный районный суд.

Новосибирский строитель заплатит 1 млн рублей за падение мешка шкукатурки на коллегу
Узнать подробнее

В гибели подростков подозревают подрядчика, а также прораба строительной площадки. В настоящий момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Если вина сибиряков будет доказана, их осудят за халатность и нарушение техники безопасности.

Несовершеннолетние работали промышленными альпинистами на стройке. Во время работ пятнадцатилетний и семнадцатилетний сибиряк сорвались с большой высоты. Один из подростков погиб, второй находится с многочисленными травмами в больнице.

На стройке дома в Новосибирске погиб каменщик, упав с 12-го этажа
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске родители отсудили 4 млн рублей за смерть дочери на стройке
#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Подростки#Гибель#Следственный комитет
Подпишитесь
В Новосибирске назвали детский лагерь, куда привезут малолетних хулиганов
Вчера, 04:12
Кто такая чупакабра: все случаи нападений неизвестных зверей в Новосибирске
Сегодня, 07:49
В Новосибирске комбат «Веги» Панферов назвал возможное местоположение Суровикина
Сегодня, 08:01
Совет Отцов «дает добро» на рок-фестиваль «Ветер Сибири» 2023 в Новосибирске
Сегодня, 07:34
Росстат: зафиксирован резкий рост количества мигрантов в Новосибирской области в 2023
Сегодня, 01:23
14-летняя девочка из Новосибирской области родила ребенка и не может его прокормить
Сегодня, 01:14