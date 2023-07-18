Новосибирские зоозащитники опасаются гибели бездомных животных вне приютов

Как сообщила Сиб.фм бывший директор Новосибирского центра по проблемам домашних животных Светлана Слесарева, поправки предполагают, что бездомных собак и кошек могут фактически убить вне приютов. Новый текст закона запрещает умерщвлять питомцев без определенного места жительства только в спецприютах, что позволит многим усыпить блохастую кошечку, чтобы не возиться с ней и не привозить к специалистам и волонтерам.