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Новосибирские зоозащитники опасаются гибели бездомных животных вне приютов

18 июля 2023, 13:00
Фото: 1MI
Зоозащитники боятся за рост смертности бездомных животных вне приютов
В России приняли поправки в закон об ответственном отношении к животным. Однако новосибирские зоозащитники считают, что изменения развяжут руки садистам и безответственным людям.

Как сообщила Сиб.фм бывший директор Новосибирского центра по проблемам домашних животных Светлана Слесарева, поправки предполагают, что бездомных собак и кошек могут фактически убить вне приютов. Новый текст закона запрещает умерщвлять питомцев без определенного места жительства только в спецприютах, что позволит многим усыпить блохастую кошечку, чтобы не возиться с ней и не привозить к специалистам и волонтерам.

Развязывает руки латентным садистам и отсутствие нормы об обязательной фото- и видеофиксации нарушений. Владелец приюта может не уделять внимания животным и практически делать с ними все, что только заблагорассудится. Кроме того, это приведет к росту коррупции и отсутствию отчетности.

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Тревогу бьют и юристы. По их мнению, контроль останется только за приютами. На временные пункты передержки юридические нормы могут и не распространяться.

Несмотря на протесты зоозащитников, Госдума приняла поправки сразу во втором и третьем чтениях. Теперь его должен рассмотреть Совет Федерации.

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#Новосибирск#Общество#Александр Ляхов#Животные#Законопроект#Зоозащитники
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