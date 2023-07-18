Новосибирские зоозащитники опасаются гибели бездомных животных вне приютов

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Как сообщила Сиб.фм бывший директор Новосибирского центра по проблемам домашних животных Светлана Слесарева, поправки предполагают, что бездомных собак и кошек могут фактически убить вне приютов. Новый текст закона запрещает умерщвлять питомцев без определенного места жительства только в спецприютах, что позволит многим усыпить блохастую кошечку, чтобы не возиться с ней и не привозить к специалистам и волонтерам.
Развязывает руки латентным садистам и отсутствие нормы об обязательной фото- и видеофиксации нарушений. Владелец приюта может не уделять внимания животным и практически делать с ними все, что только заблагорассудится. Кроме того, это приведет к росту коррупции и отсутствию отчетности.
Тревогу бьют и юристы. По их мнению, контроль останется только за приютами. На временные пункты передержки юридические нормы могут и не распространяться.
Несмотря на протесты зоозащитников, Госдума приняла поправки сразу во втором и третьем чтениях. Теперь его должен рассмотреть Совет Федерации.