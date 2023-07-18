Новосибирца внесли в «черный список» Центрального рынка за грязные кроссовки

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Администрация Центрального рынка в Новосибирске добавила Вячеслава Ушакова в список нежелательных посетителей из-за грязных кроссовок. Мужчина сам рассказал об этом инциденте изданию «Прецедент». Он поделился, что это произошло несколько недель назад, когда он с сыном пришел на рынок за мясом. Во время возвращения через «Гастрокорт» охранники подошли к нему и начался конфликт из-за его пыльной обуви. Один из сотрудников схватил его за руку, но больше ничего не произошло.
Некоторое время спустя Вячеслав снова решил посетить Центральный рынок в субботу для покупки мяса. Однако, как только он вошел, охранники снова подошли к нему и приказали уйти из-за его нахождения в «черном списке». Мужчина узнал, что на рынке используется система распознавания лиц, которая отслеживает, появляются ли посетители из этого списка. Он не знает, по какой причине его имя оказалось в этом списке.
Также сибиряк наблюдал, как нескольким людям отказывали в обслуживании и запрещали им вход на рынок. Один из мужчин даже попросил другого человека купить продукты за него, так как ему самому было запрещено посещение рынка.