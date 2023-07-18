Новосибирца внесли в «черный список» Центрального рынка за грязные кроссовки

Администрация Центрального рынка в Новосибирске добавила Вячеслава Ушакова в список нежелательных посетителей из-за грязных кроссовок. Мужчина сам рассказал об этом инциденте изданию «Прецедент». Он поделился, что это произошло несколько недель назад, когда он с сыном пришел на рынок за мясом. Во время возвращения через «Гастрокорт» охранники подошли к нему и начался конфликт из-за его пыльной обуви. Один из сотрудников схватил его за руку, но больше ничего не произошло.