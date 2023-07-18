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Новосибирца внесли в «черный список» Центрального рынка за грязные кроссовки

18 июля 2023, 09:02
Фото: 1MI
Сибиряк не знает, что стало причиной конфликта
Администрация Центрального рынка в Новосибирске добавила жителя Вячеслава Ушакова в «черный список» из-за грязной обуви.

Администрация Центрального рынка в Новосибирске добавила Вячеслава Ушакова в список нежелательных посетителей из-за грязных кроссовок. Мужчина сам рассказал об этом инциденте изданию «Прецедент». Он поделился, что это произошло несколько недель назад, когда он с сыном пришел на рынок за мясом. Во время возвращения через «Гастрокорт» охранники подошли к нему и начался конфликт из-за его пыльной обуви. Один из сотрудников схватил его за руку, но больше ничего не произошло.

Некоторое время спустя Вячеслав снова решил посетить Центральный рынок в субботу для покупки мяса. Однако, как только он вошел, охранники снова подошли к нему и приказали уйти из-за его нахождения в «черном списке». Мужчина узнал, что на рынке используется система распознавания лиц, которая отслеживает, появляются ли посетители из этого списка. Он не знает, по какой причине его имя оказалось в этом списке.

Также сибиряк наблюдал, как нескольким людям отказывали в обслуживании и запрещали им вход на рынок. Один из мужчин даже попросил другого человека купить продукты за него, так как ему самому было запрещено посещение рынка.

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#Эмилия Губарева#Рынок#Общество#Город#Новосибирск
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