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Новосибирцы пожаловались на затопленный подвал пятиэтажки и нашествие насекомых

18 июля 2023, 03:33
Фото: 1MI
Тараканы появились в доме
На жителей пятиэтажного дома по адресу Проспект Дзержинского в Новосибирске обрушилась неприятность: подвал затоплен, а от этого появились насекомые; управляющая компания не может решить проблему уже более 10 дней.

Жители пятиэтажного дома на улице Проспект Дзержинского в Новосибирске пожаловались на затопленный подвал и нашествие насекомых из-за этой проблемы. Люди утверждают, что работники управляющей компании якобы уже более 10 дней не могут решить данную ситуацию.

События развернулись 7 июля, когда в трубах подвала произошла течь. Жильцы вызвали сотрудников ЖЭУ и коммунальной службы Горводоканала.

«Работники проводили воздушные испытания труб, брали образцы воды для анализа, делали попытки выключить подачу воды. Однако, проблема оставалась. В конечном итоге, специалисты Горводоканала устранили течь и возобновили водоснабжение», — рассказали жители пятиэтажки изданию «КП-Новосибирск».

Они также добавили, что местная управляющая компания не предпринимала никаких мер для устранения проблемы и до сих пор не удалила оставшуюся воду из подвала. По словам жильцов, подвал был затоплен до уровня щиколоток, что привело к размножению насекомых.

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#Эмилия Губарева#Подвал#Насекомые#Затопление#Вода#Общество#Город#Новосибирск#Дом
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