Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
Жители пятиэтажного дома на улице Проспект Дзержинского в Новосибирске пожаловались на затопленный подвал и нашествие насекомых из-за этой проблемы. Люди утверждают, что работники управляющей компании якобы уже более 10 дней не могут решить данную ситуацию.
События развернулись 7 июля, когда в трубах подвала произошла течь. Жильцы вызвали сотрудников ЖЭУ и коммунальной службы Горводоканала.
«Работники проводили воздушные испытания труб, брали образцы воды для анализа, делали попытки выключить подачу воды. Однако, проблема оставалась. В конечном итоге, специалисты Горводоканала устранили течь и возобновили водоснабжение», — рассказали жители пятиэтажки изданию «КП-Новосибирск».
Они также добавили, что местная управляющая компания не предпринимала никаких мер для устранения проблемы и до сих пор не удалила оставшуюся воду из подвала. По словам жильцов, подвал был затоплен до уровня щиколоток, что привело к размножению насекомых.