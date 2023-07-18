Опубликованы фото погибших бойцов СВО из Новосибирской области в июле 2023

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Жители Новосибирской области продолжают сражаться в зоне СВО за Родину. К сожалению, некоторые из них погибли. Издание «МК в Новосибирске» опубликовало подборку фотографий участников, которые героически погибли.
С 1 по 18 июля в регионе простились с несколькими военнослужащими из Новосибирской области. Среди них были Алексей Кожеуров, стрелок из Венгерского района, Николай Шигин, мобилизованный из Куйбышевского района, и Роман Мазуров, контрактник.
Некоторые из новосибирцев погибли от ранений, полученных в сражениях с неонацистами, например, Александр Березин из Колыванского района. Неизвестно точное количество новосибирцев, погибших в зоне СВО в этом месяце. Некоторые из героев умерли ещё весной.