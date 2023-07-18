Опубликованы фото погибших бойцов СВО из Новосибирской области в июле 2023

Дмитрий Карпов, Черепановский район 45-летний пограничник из Черепановского района Новосибирской области Дмитрий Карпов погиб в зону СВО отправился добровольцем. Дмитрий Карпов родился в 1978 году в селе Безменово. В 1995 поступил в Бердский электромеханический техникум, пошел в армию. Срочную службу проходил в пограничных войсках. Осенью 2022 года 45-летний Дмитрий Карпов добровольно отправился в зону СВО. 20 мая боец погиб при исполнении воинского долга. «С первых дней мобилизации он записался добровольцем и, как настоящий защитник Отечества, достойно выполнял свой воинский долг во время боевых действий», — отметили в паблике администрации. Прощание с Дмитрием Карповым прошло в 1 июля.

Фото: администрация Черепановского района