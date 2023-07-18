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Опубликованы фото погибших бойцов СВО из Новосибирской области в июле 2023

18 июля 2023, 06:47
Фото: 1MI
Появились фото погибших бойцов
В Новосибирской области опубликованы фото погибших участников СВО. Все они сражались за Родину в зоне проведения специальной военной операции.

Жители Новосибирской области продолжают сражаться в зоне СВО за Родину. К сожалению, некоторые из них погибли. Издание «МК в Новосибирске» опубликовало подборку фотографий участников, которые героически погибли.

С 1 по 18 июля в регионе простились с несколькими военнослужащими из Новосибирской области. Среди них были Алексей Кожеуров, стрелок из Венгерского района, Николай Шигин, мобилизованный из Куйбышевского района, и Роман Мазуров, контрактник.

Дмитрий Карпов, Черепановский район 45-летний пограничник из Черепановского района Новосибирской области Дмитрий Карпов погиб в зону СВО отправился добровольцем. Дмитрий Карпов родился в 1978 году в селе Безменово. В 1995 поступил в Бердский электромеханический техникум, пошел в армию. Срочную службу проходил в пограничных войсках. Осенью 2022 года 45-летний Дмитрий Карпов добровольно отправился в зону СВО. 20 мая боец погиб при исполнении воинского долга. «С первых дней мобилизации он записался добровольцем и, как настоящий защитник Отечества, достойно выполнял свой воинский долг во время боевых действий», — отметили в паблике администрации. Прощание с Дмитрием Карповым прошло в 1 июля.Дмитрий Карпов, Черепановский район 45-летний пограничник из Черепановского района Новосибирской области Дмитрий Карпов погиб в зону СВО отправился добровольцем. Дмитрий Карпов родился в 1978 году в селе Безменово. В 1995 поступил в Бердский электромеханический техникум, пошел в армию. Срочную службу проходил в пограничных войсках. Осенью 2022 года 45-летний Дмитрий Карпов добровольно отправился в зону СВО. 20 мая боец погиб при исполнении воинского долга. «С первых дней мобилизации он записался добровольцем и, как настоящий защитник Отечества, достойно выполнял свой воинский долг во время боевых действий», — отметили в паблике администрации. Прощание с Дмитрием Карповым прошло в 1 июля.
Алексей Березин, Колыванский район 36-летний военнослужащий из Колыванского района Новосибирской области Александр Березин скончался от ранений, полученных на СВО. Об этом сообщили в официальной группе районной администрации в соцсети ВКонтакте. Александр Березин родился 10 сентября 1986 года в селе Боярка. Он рос с тремя братьями и сестрой в тёплой и дружной обстановке. В 2003 году после окончания Боярской СОШ парень прошёл службу в армии, а затем обосновался в посёлке Колывань, где создал семью. В апреле этого года Березин заключил контракт с ВС РФ и отправился в зону СВО, где получил несколько ранений в боях с украинскими нацистами. 24 июня стало известно о смерти бойца. Похороны прошли 4 июля.Алексей Березин, Колыванский район 36-летний военнослужащий из Колыванского района Новосибирской области Александр Березин скончался от ранений, полученных на СВО. Об этом сообщили в официальной группе районной администрации в соцсети ВКонтакте. Александр Березин родился 10 сентября 1986 года в селе Боярка. Он рос с тремя братьями и сестрой в тёплой и дружной обстановке. В 2003 году после окончания Боярской СОШ парень прошёл службу в армии, а затем обосновался в посёлке Колывань, где создал семью. В апреле этого года Березин заключил контракт с ВС РФ и отправился в зону СВО, где получил несколько ранений в боях с украинскими нацистами. 24 июня стало известно о смерти бойца. Похороны прошли 4 июля.
Олег Горбунов, Куйбышев 10 июля в Куйбышеве простились с 31-летним Олегом Горбуновым, который погиб в ходе спецоперации на Донбассе. Об этом сообщили в администрации района. Родился Олег Горбунов 29 марта 1992 года в селе Устьянцево Барабинского района, а вырос в городе Куйбышев, там окончил школу №10 и политехнический техникум. После срочной службы в армии получил второе образование в сельскохозяйственном техникуме. Олег хорошо разбирался в компьютерной технике, был программистом в местном отделении ФССП. Позже парень переехал в Белгород, откуда в марте 2023 года ушел добровольцем на Донбасс. Боец пал 5 июня при выполнении боевой задачи и был посмертно награжден Орденом Мужества.Олег Горбунов, Куйбышев 10 июля в Куйбышеве простились с 31-летним Олегом Горбуновым, который погиб в ходе спецоперации на Донбассе. Об этом сообщили в администрации района. Родился Олег Горбунов 29 марта 1992 года в селе Устьянцево Барабинского района, а вырос в городе Куйбышев, там окончил школу №10 и политехнический техникум. После срочной службы в армии получил второе образование в сельскохозяйственном техникуме. Олег хорошо разбирался в компьютерной технике, был программистом в местном отделении ФССП. Позже парень переехал в Белгород, откуда в марте 2023 года ушел добровольцем на Донбасс. Боец пал 5 июня при выполнении боевой задачи и был посмертно награжден Орденом Мужества.
Николай Шигин, Куйбышевский район В Куйбышевском районе в июле простились с еще одним земляком - Николаем Шигиным. Сибиряк погиб в зоне спецоперации, сообщают местные власти. Николай родился 5 марта 1992 года, отучился вечерней школе и профучилище, отслужил в армии. 27 октября прошлого года сибиряка призвали в зону СВО в рамках частичной мобилизации. 19 июня боец геройский погиб при выполнении военной задачи. Церемония прощания с Николаем Шигиным прошла 13 июля.Николай Шигин, Куйбышевский район В Куйбышевском районе в июле простились с еще одним земляком - Николаем Шигиным. Сибиряк погиб в зоне спецоперации, сообщают местные власти. Николай родился 5 марта 1992 года, отучился вечерней школе и профучилище, отслужил в армии. 27 октября прошлого года сибиряка призвали в зону СВО в рамках частичной мобилизации. 19 июня боец геройский погиб при выполнении военной задачи. Церемония прощания с Николаем Шигиным прошла 13 июля.
Дмитрий Карпов, Черепановский район 45-летний пограничник из Черепановского района Новосибирской области Дмитрий Карпов погиб в зону СВО отправился добровольцем. Дмитрий Карпов родился в 1978 году в селе Безменово. В 1995 поступил в Бердский электромеханический техникум, пошел в армию. Срочную службу проходил в пограничных войсках. Осенью 2022 года 45-летний Дмитрий Карпов добровольно отправился в зону СВО. 20 мая боец погиб при исполнении воинского долга. «С первых дней мобилизации он записался добровольцем и, как настоящий защитник Отечества, достойно выполнял свой воинский долг во время боевых действий», — отметили в паблике администрации. Прощание с Дмитрием Карповым прошло в 1 июля.
Фото: администрация Черепановского района

Некоторые из новосибирцев погибли от ранений, полученных в сражениях с неонацистами, например, Александр Березин из Колыванского района. Неизвестно точное количество новосибирцев, погибших в зоне СВО в этом месяце. Некоторые из героев умерли ещё весной.

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#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Новосибирск#Общество#Спецоперация#18+#Погиб#Участник СВО#СВО#Погибшие
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