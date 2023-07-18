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Под Новосибирском закроют дорогу у аэродрома Мочище из-за авиашоу

18 июля 2023, 12:38
Фото: фото министерства спорта Новосибирской области
Движение напротив аэродрома Мочище под Новосибирском ограничат 30 июня из-за авиашоу. Об этом сообщает ТУАД.

Машины не смогут проехать с 6:00 до 17:00 часов. В это время зрители будут наблюдать полеты самолетов, вертолетов в рамках авиационного шоу.

Ограничения будут действовать от станции Мочище в сторону Новосибирска, Сокура, поселка Октябрьский. Проезд откроют только для местных жителей.

Для остальных будет доступен Северный обход и общественный транспорт — автобусы и электропоезда. Также запретят временно стоянку на дрогах у аэродрома.

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#Алина Шефер#Город#Авиашоу#Новосибирск#Новосибирская область
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