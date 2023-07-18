Под Новосибирском закроют дорогу у аэродрома Мочище из-за авиашоу

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Машины не смогут проехать с 6:00 до 17:00 часов. В это время зрители будут наблюдать полеты самолетов, вертолетов в рамках авиационного шоу.
Ограничения будут действовать от станции Мочище в сторону Новосибирска, Сокура, поселка Октябрьский. Проезд откроют только для местных жителей.
Для остальных будет доступен Северный обход и общественный транспорт — автобусы и электропоезда. Также запретят временно стоянку на дрогах у аэродрома.