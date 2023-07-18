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Погиб ребенок, задержан водитель: новые подробности ДТП с автобусом и фурой в НСО

18 июля 2023, 12:55
Фото: ГУ МЧС НСО
Новые подробности ДТП с фурой и автобусом

Под Новосибирском 4-летняя пассажирка автобуса погибла в ДТП с фурой

Жуткое ДТП с автобусом и фурой произошло 18 июля на трассе Р-254 в Новосибирской области. По последним новостям, в аварии погиб ребенок, водителя грузовика задержали.

Как сообщали в ГИБДД региона, пассажирский автобус с 19 пассажирами в салоне врезался в фуру. Дальнобойщик ехал в сторону поселка Северное.

«С места ДТП в больницу увезли водителя фуры — его зажало в салоне при столкновении, трех пассажиров автобуса, в том числе ребенка. Позже стало известно, врачам не удалось спасти жизнь девочке, она скончалась в возрасте 4 лет», — сообщили правоохранители.

Полиция после гибели ребенка возбудила дело о нарушении ПДД. Задержали шофера грузовой машины, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Следователям СУ СКР региона предстоит оценить соответствие оказываемых услуг по перевозке пассажиров требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей.

#Алина Шефер#Дети#ДТП#18+#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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