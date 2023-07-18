Погиб ребенок, задержан водитель: новые подробности ДТП с автобусом и фурой в НСО

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Как сообщали в ГИБДД региона, пассажирский автобус с 19 пассажирами в салоне врезался в фуру. Дальнобойщик ехал в сторону поселка Северное.
«С места ДТП в больницу увезли водителя фуры — его зажало в салоне при столкновении, трех пассажиров автобуса, в том числе ребенка. Позже стало известно, врачам не удалось спасти жизнь девочке, она скончалась в возрасте 4 лет», — сообщили правоохранители.
Полиция после гибели ребенка возбудила дело о нарушении ПДД. Задержали шофера грузовой машины, ему грозит до 5 лет тюрьмы.
Следователям СУ СКР региона предстоит оценить соответствие оказываемых услуг по перевозке пассажиров требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей.