Погиб ребенок, задержан водитель: новые подробности ДТП с автобусом и фурой в НСО

Под Новосибирском 4-летняя пассажирка автобуса погибла в ДТП с фурой

Жуткое ДТП с автобусом и фурой произошло 18 июля на трассе Р-254 в Новосибирской области. По последним новостям, в аварии погиб ребенок, водителя грузовика задержали.