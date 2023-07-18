«Провокаций не ждем»: Минкульт поддержал рок-фестиваль «Ветер Сибири» в Новосибирске

«Правительство Новосибирской области изначально дало поддержку фестивалю. Во время общения со всеми артистами было обговорено, что провокаций априори не должно быть. Все будет спокойно в идеологическом и культурном плане», — заявила Оксана Грегул в пресс-центре ТАСС.