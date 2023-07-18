atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Изображение материала

«Провокаций не ждем»: Минкульт поддержал рок-фестиваль «Ветер Сибири» в Новосибирске

18 июля 2023, 07:27
Фото: Полина Симакова / atas.info
Рок-фестиваль "Ветер Сибири" 2023 должен пройти на аэродроме в Мочище под Новосибирском
На рок-фестивале «Ветер Сибири» 2023 не ожидается провокаций от артистов. Об этом рассказала замминистра культуры Новосибирской области Оксана Грегул 18 июля в пресс-центре ТАСС.

«Правительство Новосибирской области изначально дало поддержку фестивалю. Во время общения со всеми артистами было обговорено, что провокаций априори не должно быть. Все будет спокойно в идеологическом и культурном плане», — заявила Оксана Грегул в пресс-центре ТАСС.

До этого организаторы фестиваля были вынуждены убрать из хэдлайнеров «Ветра Сибири» питерскую группу Сплин из-за возможных заявлений их лидера Александра Васильева. Глава новосибирского отделения Союза отцов Сергей Майоров потребовал, чтобы коллектив не выступил на фестивале, поскольку может транслировать «неправильную» идеологию для молодежи.

«Он равен нулю»: директор рок-фестиваля «Ветер Сибири» в Мочище о риске его отмены
Узнать подробнее

Фестиваль «Ветер Сибири» пройдет с 10 по 13 августа в Мочище. Среди хэдлайнеров — основатель и бывший лидер " Агаты Кристи " Вадим Самойлов.

Читайте также:
Директор рок-фестиваля «Ветер Сибири»: кому не вернули деньги после его отмены в 2022«Не дать мрази проползти»: концерт «Полматери» не отменили после жалоб в Новосибирске«Богохульник, сатанист»: в Новосибирске православные требуют отменить шоу Киркорова
#Фестиваль#Артист#Православные активисты#Культура#Новосибирск#Александр Ляхов#Рок-н-ролл#Отмена
Подпишитесь
В Новосибирске назвали детский лагерь, куда привезут малолетних хулиганов
Вчера, 04:12
Кто такая чупакабра: все случаи нападений неизвестных зверей в Новосибирске
Сегодня, 07:49
В Новосибирске комбат «Веги» Панферов назвал возможное местоположение Суровикина
Сегодня, 08:01
Совет Отцов «дает добро» на рок-фестиваль «Ветер Сибири» 2023 в Новосибирске
Сегодня, 07:34
Росстат: зафиксирован резкий рост количества мигрантов в Новосибирской области в 2023
Сегодня, 01:23
14-летняя девочка из Новосибирской области родила ребенка и не может его прокормить
Сегодня, 01:14