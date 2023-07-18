«Провокаций не ждем»: Минкульт поддержал рок-фестиваль «Ветер Сибири» в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
«Правительство Новосибирской области изначально дало поддержку фестивалю. Во время общения со всеми артистами было обговорено, что провокаций априори не должно быть. Все будет спокойно в идеологическом и культурном плане», — заявила Оксана Грегул в пресс-центре ТАСС.
До этого организаторы фестиваля были вынуждены убрать из хэдлайнеров «Ветра Сибири» питерскую группу Сплин из-за возможных заявлений их лидера Александра Васильева. Глава новосибирского отделения Союза отцов Сергей Майоров потребовал, чтобы коллектив не выступил на фестивале, поскольку может транслировать «неправильную» идеологию для молодежи.
Фестиваль «Ветер Сибири» пройдет с 10 по 13 августа в Мочище. Среди хэдлайнеров — основатель и бывший лидер " Агаты Кристи " Вадим Самойлов.