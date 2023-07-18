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Росстат: зафиксирован резкий рост количества мигрантов в Новосибирской области в 2023

18 июля 2023, 01:23
Фото: atas.info
За первую половину 2023 года в НСО приехало более 7 тысяч мигрантов
В Новосибирской области зафиксирован резкий рост числа мигрантов, приехавших из стран ближнего зарубежья в первом полугодии 2023 года, согласно данным Росстата.

По информации Росстата, в первой половине 2023 года количество мигрантов, прибывших в Новосибирскую область, значительно увеличилось. В течение пяти месяцев в регион приехало более 7 тысяч людей из стран ближнего зарубежья.

За период с января по май в общей сложности в регион прибыло 26 275 человек, а уехало 23 017 человек. Таким образом, миграционный прирост составил 3 258 человек. Это число на 1 000 человек меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Однако, если рассматривать только данные о прибывших из стран СНГ и уехавших обратно, то соотношение будет другим — 7 042 человека прибыли, в то время как 4 640 человек отправились обратно на Родину. Здесь миграционный прирост составил 2402 человек.

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