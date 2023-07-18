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Семью алкоголиков и наркоманов с тремя детьми в Новосибирске проверит СК

18 июля 2023, 01:57
Фото: 1MI
Дети живут с родителями-алкоголиками
Следователи начали проверку семьи алкоголиков с тремя детьми в Новосибирске. Родители ведут асоциальный образ жизни и злоупотребляют алкоголем.

В Кировском районе Новосибирска следователи проводят проверку по факту нарушения прав несовершеннолетних детей в семье, где родители злоупотребляют алкоголем и запрещенными веществами.

Информацию о данной семье с тремя детьми, в которой, предположительно, проживают маргиналы, жительница города опубликовали «Вести Новосибирск».

Сотрудники Следственного комитета региона выяснят все обстоятельства произошедшего и оценят юридическую сторону действий работников органов системы профилактики Кировского района на предмет возможной халатности.

Известно, что на улице Немировича-Данченко проживает трое малышей, их родители обвиняются в несоциальном образе жизни, злоупотреблении алкоголем и наркотиками. Иногда они занимаются интимом на глазах у детей, сообщают СМИ. Такую информацию сообщила Татьяна Захарова, тетя этих мальчиков.

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