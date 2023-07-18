Известно, что на улице Немировича-Данченко проживает трое малышей, их родители обвиняются в несоциальном образе жизни, злоупотреблении алкоголем и наркотиками. Иногда они занимаются интимом на глазах у детей, сообщают СМИ. Такую информацию сообщила Татьяна Захарова, тетя этих мальчиков.