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Совет Отцов «дает добро» на рок-фестиваль «Ветер Сибири» 2023 в Новосибирске

18 июля 2023, 07:34
Фото: Соцсети Сергея Майорова
Лидер новосибирского Совет Отцов не против проведения рок-фестиваля в Новосибирске
Рок-фестиваль «Ветер Сибири» пройдёт с 11 по 13 августа на аэродроме в Мочище. В Новосибирске концерты «неугодных» артистов нередко отменяются по инициативе Совета Отцов или после протестов православных активистов. Руководитель Совета Отцов Сергей Майоров прокомментировал перспективы фестиваля.

Проведение рок-фестиваля «Ветер Сибири» в 2022 году в городе Бийске Алтайского края отменили из-за коронавирусных ограничений. В 2023 году его перенесли на аэродром в Мочище под Новосибирском. Однако в Новосибирске концерты отдельных рок-групп и эстрадных артистов порой отменяются по инициативе православных общественников.

Ранее с афиш фестиваля «Ветер Сибири» 2023 исчезла группа «Сплин» после того, как лидер группы Александр Васильев выразил поддержку артистам, которые уехали из России. Группу могли убрать с афиш после поста руководителя новосибирского отделения Совета Отцов Сергея Майорова в соцсетях, в котором общественник выразил опасения, что группа может транслировать антироссийские взгляды.

Проведение самого фестиваля руководитель отделения Совета Отцов оценил позитивно.

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«Плохого я тут ничего не вижу. В Новосибирске подобного рода фестивали ещё не проходили. Это знаковый и статусный момент. Если эта тенденция будет развиваться, то это будет хорошо сказываться на городе. Организаторы фестиваля гибко отреагировали на просьбы убрать те группы, которыми были недовольны. Они благополучно их убрали», — сказал Сергей Майоров в беседе с корреспондентом Атас.инфо.

Ключевым моментом стала поддержка рок-фестиваля со стороны региональной власти — Правительства Новосибирской области.

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«Не исключены обращения, которые не в поддержку фестиваля будут направлены, но мы с организаторами оговорили определённые вещи, которые не должны влиять на политическую обстановку и идеологическую историю в регионе. Никаких провокационных вещей априори не должно быть. Об этом мы договаривались сразу. Регион поддержал этот фестиваль, потому что мы вышли в очень добрых и дружеских взаимоотношениях без подтекстов и тайных смыслов. Я надеюсь, организаторы нас не подведут и мы их не подведём», — высказалась заместитель министра культуры Новосибирской области Оксана Грегул.

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Напомним, Совет Отцов добился отмены концерта группы «Полматери» за два часа до начала.

Православные активисты также высказывались за отмену концерта Филиппа Киркорова.

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#Валентина Захаринская#Фестиваль#Рок-н-ролл#Ветер Сибири#Православные активисты#Концерт#Культура#Религия
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