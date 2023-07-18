Совет Отцов «дает добро» на рок-фестиваль «Ветер Сибири» 2023 в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Проведение рок-фестиваля «Ветер Сибири» в 2022 году в городе Бийске Алтайского края отменили из-за коронавирусных ограничений. В 2023 году его перенесли на аэродром в Мочище под Новосибирском. Однако в Новосибирске концерты отдельных рок-групп и эстрадных артистов порой отменяются по инициативе православных общественников.
Ранее с афиш фестиваля «Ветер Сибири» 2023 исчезла группа «Сплин» после того, как лидер группы Александр Васильев выразил поддержку артистам, которые уехали из России. Группу могли убрать с афиш после поста руководителя новосибирского отделения Совета Отцов Сергея Майорова в соцсетях, в котором общественник выразил опасения, что группа может транслировать антироссийские взгляды.
Проведение самого фестиваля руководитель отделения Совета Отцов оценил позитивно.
«Плохого я тут ничего не вижу. В Новосибирске подобного рода фестивали ещё не проходили. Это знаковый и статусный момент. Если эта тенденция будет развиваться, то это будет хорошо сказываться на городе. Организаторы фестиваля гибко отреагировали на просьбы убрать те группы, которыми были недовольны. Они благополучно их убрали», — сказал Сергей Майоров в беседе с корреспондентом Атас.инфо.
Ключевым моментом стала поддержка рок-фестиваля со стороны региональной власти — Правительства Новосибирской области.
«Не исключены обращения, которые не в поддержку фестиваля будут направлены, но мы с организаторами оговорили определённые вещи, которые не должны влиять на политическую обстановку и идеологическую историю в регионе. Никаких провокационных вещей априори не должно быть. Об этом мы договаривались сразу. Регион поддержал этот фестиваль, потому что мы вышли в очень добрых и дружеских взаимоотношениях без подтекстов и тайных смыслов. Я надеюсь, организаторы нас не подведут и мы их не подведём», — высказалась заместитель министра культуры Новосибирской области Оксана Грегул.
Напомним, Совет Отцов добился отмены концерта группы «Полматери» за два часа до начала.
Православные активисты также высказывались за отмену концерта Филиппа Киркорова.