Совет Отцов «дает добро» на рок-фестиваль «Ветер Сибири» 2023 в Новосибирске

«Не исключены обращения, которые не в поддержку фестиваля будут направлены, но мы с организаторами оговорили определённые вещи, которые не должны влиять на политическую обстановку и идеологическую историю в регионе. Никаких провокационных вещей априори не должно быть. Об этом мы договаривались сразу. Регион поддержал этот фестиваль, потому что мы вышли в очень добрых и дружеских взаимоотношениях без подтекстов и тайных смыслов. Я надеюсь, организаторы нас не подведут и мы их не подведём», — высказалась заместитель министра культуры Новосибирской области Оксана Грегул.