Столкновение трех автомобилей на Бердском шоссе в Новосибирске: пострадали дети

В результате происшествия пострадали пассажиры автомобиля Honda Fit — девочка, родившаяся в 2013 году, и мальчик, родившийся в 2011 году. Оба ребенка были доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи, но характер полученных ими травм неизвестен. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.