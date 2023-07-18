Столкновение трех автомобилей на Бердском шоссе в Новосибирске: пострадали дети

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17 июля 18:28 на Бердском шоссе в Первомайском районе произошло столкновение трех автомобилей. Водитель, родившийся в 1983 году, управлял автомобилем Chery Tiggo, двигаясь со стороны улицы Балтийская в направлении улицы Лесосечная.
В районе дома 13 по улице Разъездная его машина столкнулась с автомобилем Honda Fit, который двигался в том же направлении. В результате этого столкновения автомобиль Honda Fit также столкнулся с автомобилем Toyota Carina ED, который двигался параллельно с ним.
В результате происшествия пострадали пассажиры автомобиля Honda Fit — девочка, родившаяся в 2013 году, и мальчик, родившийся в 2011 году. Оба ребенка были доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи, но характер полученных ими травм неизвестен. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.