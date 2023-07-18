Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:43
В городе миллионнике сразу же появляются все современные тренды, одним из них стал тренд на удаленную работу. Именно он привел к сдаче рабочих мест в центре города в аренду, так появились коворкинги.
Есть среди коворкингов, работающих в Новосибирске и федеральные сети, например, «Практик» — расположен на ул. Депутатской, 46. Ежедневный доступ на свое рабочее место здесь будет стоить 1000 руб. в сутки. Заведение работает с 9 утра до 9 вечера, кроме рабочих мест тут есть переговорные, кофе-бар и кухня. Для работающих мам с детьми предусмотрена игровая комната, в которой ребенок может играть, пока мама работает.
«Коворкинг 1953» оформлен в советском стиле, это место для работы предполагает не только компьютерные столы с оргтехникой, но и спорткомплекс, комнату для курения, кухню, душ, зону отдыха, а также переговорные. День в коворкинге стоит 590 ₽, а месяц 7900 ₽. Полный пакет услуг на полгода стоит 36000 руб.
Коворкинг с говорящим названием Like находится на Красном Проспекте, д. 77Б, возле метро «Гагаринская». Здесь закрепленное за фрилансером рабочее место в сутки стоит 500 руб, а в месяц — 3000 ₽. Это один из самых доступных по цене коворкингов в городе. Как обычно, кроме рабочих мест, есть вода, кофе, чай. Можно сделать тест-драйв рабочего места — три дня бесплатно.
Самый необычный коворкинг Новосибирска - «Цех», находится на ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49. Он предназначен для мастеров, тут есть столярные мастерские, станки ЧПУ и прочая техника, необходимая мастерам металлообработки, керамики, ювелирам. Регулярно проводятся мастер-классы по разным направлениям. Стоимость часа в будни — 100 руб, аренда мастерской на день — 10000 руб.
BusinessLab - коворкинг на ул. Чаплыгина, 47. Аренда места на месяц обойдется в 7500 ₽, аренда переговорной от 500 ₽, конференц-зал можно снять за 800 руб, есть комнаты с МФУ для удобной демонстрации материалов.
Bureau — круглосуточный стильный коворкинг на Урицкого, 6 или на Чаплыгина, 28. Тут можно снять рабочее место на неделю за 4500 ₽. Особенность — есть пространства для работы командой, кондиционер, шкафы с замками для личных вещей.
Коворкинг SOVA — на Гнесиных 10/1 — это небольшое пространство с гибкой системой оплаты. День работы здесь обойдется в 350 руб, а за месяц нужно будет отдать 4500 ₽. Это нефиксированное рабочее место, если место фиксируется за человеком, то месяц стоит 6500 руб.
На ул. Гребенщикова, 5 в Новосибирске расположен швейный коворкинг — сюда можно прийти со своим материалом, тут помогут раскроить и предоставят швейную машинку и другое оборудование для шитья. Есть оверлоки, вышивальные машины. Проводятся мастер-классы по шитью, моделированию, закройному делу. Есть примерочные, парогенераторы.
Cowo British — еще один круглосуточный коворкинг, где в аренду есть как отдельные рабочие места в Open space, так и офисы для микрокоманд до 9 человек. Локация находится на Красном Проспекте 67, тут большие панорамные окна, интересный дизайн, чем-то похожий на зал библиотеки. Цены от 700 руб за сутки и до 8999 руб в месяц.
SIP-коворкинг находится на ул. Дуси Ковальчук, дом 173, рядом станция метро «Заельцовская». Рабочие места с ноутбуками, монобуками, принтерами и другой офисной техникой. Есть парковка, кофе, чай, сладости. Центр работает с 8 утра до 22.00 каждый день.
Новосибирцы поделились тем, сколько они хотели бы зарабатывать для счастья.