Есть среди коворкингов, работающих в Новосибирске и федеральные сети, например, «Практик» — расположен на ул. Депутатской, 46. Ежедневный доступ на свое рабочее место здесь будет стоить 1000 руб. в сутки. Заведение работает с 9 утра до 9 вечера, кроме рабочих мест тут есть переговорные, кофе-бар и кухня. Для работающих мам с детьми предусмотрена игровая комната, в которой ребенок может играть, пока мама работает.