В Новосибирске черную собаку спасли из сливной ямы

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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В понедельник, 17 июля, специалистам позвонил мужчина и попросил о помощи. Он заявил, что его собака упала в сливную яму и не может выбраться, сам достать ее он тоже не может.
Спасатели приехали на место и, используя спецустройства, достали питомца. Животное отдали хозяину, оно не пострадало.
Напомним, на днях под Новосибирском на курятник напала «чупакабра». Ученые предполагают, что это больная собака, потерявшая шерсть, а местные хотят верить только в мистическое происхождение животного.