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В Новосибирске черную собаку спасли из сливной ямы

18 июля 2023, 06:50
Фото: служба МАСС/ВК
Спасатели спасли собаку из сливной ямы
Спасатели вызволили черного пса, провалившегося в сливную яму в Новосибирске. Этот инцидент попал в сводку службы МАСС.

В понедельник, 17 июля, специалистам позвонил мужчина и попросил о помощи. Он заявил, что его собака упала в сливную яму и не может выбраться, сам достать ее он тоже не может.

Спасатели приехали на место и, используя спецустройства, достали питомца. Животное отдали хозяину, оно не пострадало.

Напомним, на днях под Новосибирском на курятник напала «чупакабра». Ученые предполагают, что это больная собака, потерявшая шерсть, а местные хотят верить только в мистическое происхождение животного.

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#Спасатели#Алина Шефер#Собака#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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