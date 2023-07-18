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В Новосибирской области ветеринары раскрыли происхождение «чупакабры» из Чулыма

18 июля 2023, 05:45
Фото: Чулымская газета
Неведомый хищник оказался собакой
В Чулымском районе Новосибирской области ветеринары раскрыли, что «чупакабра», напавший на курятник, на самом деле является больной собакой без шерсти.

В Чулымском районе Новосибирской области удалось определить происхождение зверя, который атаковал курятник.

Напомним, на днях в НСО произошло нападение неизвестного зверя на подсобное хозяйство жительницы села Иткуль, сообщала «Чулымская газета». Зверь проник во двор и напал на курей.

Согласно словам очевидца, животное испугалось людей, спряталось в углу и начало шипеть, как змея. Оно было примерно размером с небольшую собаку и отличалось высокими прыжками, похожими на прыжки кенгуру. Его до смерти забили местные жители.

Тело неизвестного хищника было отправлено на исследование в местную ветеринарию Чулыма. И на самом деле, оказалось, что это всего лишь болезненная собака, у которой выпала шерсть. А шипела она из-за обессиливания.

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#Эмилия Губарева#Собака#Чупакабра#Ветеринары#Нападение#Новосибирская область#Общество#Город#Животные
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