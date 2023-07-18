В Новосибирской области ветеринары раскрыли происхождение «чупакабры» из Чулыма

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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В Чулымском районе Новосибирской области удалось определить происхождение зверя, который атаковал курятник.
Напомним, на днях в НСО произошло нападение неизвестного зверя на подсобное хозяйство жительницы села Иткуль, сообщала «Чулымская газета». Зверь проник во двор и напал на курей.
Согласно словам очевидца, животное испугалось людей, спряталось в углу и начало шипеть, как змея. Оно было примерно размером с небольшую собаку и отличалось высокими прыжками, похожими на прыжки кенгуру. Его до смерти забили местные жители.
Тело неизвестного хищника было отправлено на исследование в местную ветеринарию Чулыма. И на самом деле, оказалось, что это всего лишь болезненная собака, у которой выпала шерсть. А шипела она из-за обессиливания.