Засуха не приведет к взлету цен на новосибирскую картошку

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко на пресс-конференции заявил, что жаркая и засушливая погода привела к планируемому снижению производства картофеля. Однако повышения цен на «второй хлеб» вовсе не ожидается. Одновременно с этим стоимость сырого молока снизилась до 28 рублей за базис. Аналогично подешевело и мясо.
Засуха привела к гибели 240 тысяч гектаров посевных площадей. Но это составляет всего 10% от общего объема. В нынешнем году аграрии засеяли 2,4 миллиона гектаров.