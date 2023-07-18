Засуха не приведет к взлету цен на новосибирскую картошку

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко на пресс-конференции заявил, что жаркая и засушливая погода привела к планируемому снижению производства картофеля. Однако повышения цен на «второй хлеб» вовсе не ожидается. Одновременно с этим стоимость сырого молока снизилась до 28 рублей за базис. Аналогично подешевело и мясо.