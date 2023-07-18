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Засуха не приведет к взлету цен на новосибирскую картошку

18 июля 2023, 12:03
Фото: 1MI
Взлета цен на картошку не ожидается

В Новосибирской облаасти не прогнозируют роста цен на картофель из-за засухи

В Новосибирской области введен режим ЧС из-за засухи. Но резкого роста цен на плодоовощную продукцию не ожидается.

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко на пресс-конференции заявил, что жаркая и засушливая погода привела к планируемому снижению производства картофеля. Однако повышения цен на «второй хлеб» вовсе не ожидается. Одновременно с этим стоимость сырого молока снизилась до 28 рублей за базис. Аналогично подешевело и мясо.

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Засуха привела к гибели 240 тысяч гектаров посевных площадей. Но это составляет всего 10% от общего объема. В нынешнем году аграрии засеяли 2,4 миллиона гектаров.

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#Новосибирская область#Экономика#Александр Ляхов#Сельское хозяйство#Картофель#Цены#Засуха#Евгений Лещенко
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