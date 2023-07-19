25 тысяч услуг по активному долголетию получили жители Новосибирской области

«Дом ветеранов Новосибирской области — это учреждение открытого типа, где люди проживают по договору бессрочного пользования. Для этого им необходимо внести первоначальный денежный взнос и кроме непосредственно самого проживания получать целый комплекс услуг, включающий медицинское сопровождение и досуговую деятельность. Это уникальный проект, по набору услуг он единственный за Уралом», — отметил заместитель министра.