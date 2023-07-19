Альпинист из Новосибирска покорил гору Алпамайо в Перу высотой 6 тысяч метров

Согласно словам альпиниста в интервью НГС, гора является технически сложной. На ней отсутствуют перила и веревки для подъема, а угол наклона составляет от 65 до 90 градусов, что создает опасность обрушения снежных и ледовых глыб. Он также отметил, что его супруга присоединилась к нему в путешествии, но не смогла достичь вершины и осталась в лагере в ожидании группы.