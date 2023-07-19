Альпинист из Новосибирска покорил гору Алпамайо в Перу высотой 6 тысяч метров

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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Updated Сегодня, 04:55
Константин Суходеев, житель Новосибирска, совершил успешное восхождение на гору Алпамайо в Перу, которая имеет высоту 5 957 метров. Подготовка к этому сложному путешествию заняла у него около двух лет.
Согласно словам альпиниста в интервью НГС, гора является технически сложной. На ней отсутствуют перила и веревки для подъема, а угол наклона составляет от 65 до 90 градусов, что создает опасность обрушения снежных и ледовых глыб. Он также отметил, что его супруга присоединилась к нему в путешествии, но не смогла достичь вершины и осталась в лагере в ожидании группы.
Альпинист стал первым новосибирцем, который покорил эту гору. На вершине он установил флаг Новосибирской области, сфотографировался с ним, а потом забрал с собой, чтобы не причинять вред природе.