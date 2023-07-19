Posted Сегодня, 01:28
Published Сегодня, 01:28
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Updated Сегодня, 01:30
В Новосибирской области выставлена на продажу ферма «Александра Невского» по цене 84,5 миллиона рублей. Информация об этом размещена в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
В рамках торгов будут проданы автомобили, оборудование, здания и сооружения. Также включены различные модели тракторов, четыре быка-производителя, 335 коров, 89 телок и 6 лошадей.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 21 августа, а сам аукцион состоится на следующий день. Победитель получит возможность заключить договор купли-продажи в течение 5 дней после проведения торгов.