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Ферму «Александра Невского» продают в Новосибирской области за 84,5 млн рублей

19 июля 2023, 01:28
Фото: 1MI
В Баганском районе выставили на торги ОАО «Александра Невского»
Ферма «Александра Невского» в Баганском районе Новосибирской области выставлена на торги за 84,5 млн рублей, включая автомобили, оборудование, здания и животных.

В Новосибирской области выставлена на продажу ферма «Александра Невского» по цене 84,5 миллиона рублей. Информация об этом размещена в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

В рамках торгов будут проданы автомобили, оборудование, здания и сооружения. Также включены различные модели тракторов, четыре быка-производителя, 335 коров, 89 телок и 6 лошадей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 21 августа, а сам аукцион состоится на следующий день. Победитель получит возможность заключить договор купли-продажи в течение 5 дней после проведения торгов.

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#Ферма#Торги#Сельхозпредприятие#Общество#Город#Бизнес#Новосибирск#Эмилия Губарева
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