Таксист также предлагает за 100 рублей закричать «А-а-а», за 500 рублей дать возможность покататься за рулем, и за 10 рублей разрешить «забибикать». Если пассажир хочет выпить алкоголь в салоне, то это стоит 100 рублей за человека. В случае драки, будь то трезвая или пьяная, штраф удваивается. А также водитель может передать привет жене или мужу пассажира за 100 рублей.