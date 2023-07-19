Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Молодая женщина из Новосибирска рассказала о необычных услугах, которые можно получить в такси Кемеровской области.
В один прекрасный июльский день, она заметила в такси табличку с перечнем нетипичных дополнительных услуг. Она сфотографировала ее и поделилась снимком в социальных сетях. Об этом рассказал «Сиб.фм».
В начале списка водитель делает забавное уточнение: «Здесь работает 100 лошадей и один ишак. Чаевые продлевают жизнь!».
Далее идут около двадцати различных тарифов и услуг, стоимостью от 10 до 5000 рублей. Среди них можно найти такие интересные предложения, как «шеф, гони», «да ладно, проскочим», «до самолёта 15 минут», «просигналить один раз», «хлопнуть в ладоши», «ответить на глупый вопрос».
Таксист также предлагает за 100 рублей закричать «А-а-а», за 500 рублей дать возможность покататься за рулем, и за 10 рублей разрешить «забибикать». Если пассажир хочет выпить алкоголь в салоне, то это стоит 100 рублей за человека. В случае драки, будь то трезвая или пьяная, штраф удваивается. А также водитель может передать привет жене или мужу пассажира за 100 рублей.
В конце списка находятся самые дорогие и необычные услуги: «кекс в салоне (без водителя)» по цене 5000 рублей, и «кекс в салоне с водителем (только для женщин)» за 2000 рублей.
О том, были ли клиенты, которые выбрали подобные услуги, пока неизвестно. Однако, представление о возможности забибикать или послушать свою любимую музыку в автомобиле кажется очень привлекательным.