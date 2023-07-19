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«Кекс в салоне»: девушка из Новосибирска раскрыла необычные услуги в такси

19 июля 2023, 08:58
Фото: 1MI
Таксист предлагает секс клиентам
Водитель такси в Кемерове предлагает клиентам необычные услуги, включая возможность крикнуть, дать порулить или выпить алкоголь в салоне, об этом рассказала его пассажирка из Новосибирска.

Молодая женщина из Новосибирска рассказала о необычных услугах, которые можно получить в такси Кемеровской области.

В один прекрасный июльский день, она заметила в такси табличку с перечнем нетипичных дополнительных услуг. Она сфотографировала ее и поделилась снимком в социальных сетях. Об этом рассказал «Сиб.фм».

В начале списка водитель делает забавное уточнение: «Здесь работает 100 лошадей и один ишак. Чаевые продлевают жизнь!».
Фото: Сиб.фм

Далее идут около двадцати различных тарифов и услуг, стоимостью от 10 до 5000 рублей. Среди них можно найти такие интересные предложения, как «шеф, гони», «да ладно, проскочим», «до самолёта 15 минут», «просигналить один раз», «хлопнуть в ладоши», «ответить на глупый вопрос».

Таксист также предлагает за 100 рублей закричать «А-а-а», за 500 рублей дать возможность покататься за рулем, и за 10 рублей разрешить «забибикать». Если пассажир хочет выпить алкоголь в салоне, то это стоит 100 рублей за человека. В случае драки, будь то трезвая или пьяная, штраф удваивается. А также водитель может передать привет жене или мужу пассажира за 100 рублей.

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В конце списка находятся самые дорогие и необычные услуги: «кекс в салоне (без водителя)» по цене 5000 рублей, и «кекс в салоне с водителем (только для женщин)» за 2000 рублей.

О том, были ли клиенты, которые выбрали подобные услуги, пока неизвестно. Однако, представление о возможности забибикать или послушать свою любимую музыку в автомобиле кажется очень привлекательным.

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