В 2023 году на прилавках в Новосибирске в июне и в июле были представлены арбузы, завезенные в регион из-за границы — преимущественно из Узбекистана, Киргизии, а также из Казахстана. По отзывам покупателей, вкусовые характеристики таких продуктов вполне удовлетворительные, однако сами арбузы вряд ли можно назвать сладкими — такими, какими они бывают в сезон. Немало замечаний вызывает и цена — в июне и в июле ягоды в Новосибирске стоят дороже, чем в августе.