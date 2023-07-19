Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Многие жители Новосибирска успели привыкнуть к тому, что первые арбузы на местных прилавках появляются только в августе, и считали этот месяц официальным началом сезона покупки ягоды. Однако в 2023 году в магазинах и в торговых уличных точках плоды появились уже в конце июня.
Как показал эксперимент, проведенный местными корреспондентами, представленные в продаже арбузы не так уж безопасны — выяснилось, что они буквально напичканы нитратами, поэтому риск отравления при употреблении таких плодов в пищу достаточно высок. Таким образом, можно утверждать, что покупать июньские и даже июльские арбузы в Новосибирске в 2023 году опасно — стоит дождаться начала традиционного сезона, то есть августа.
Почему началом сезона арбузов считается август? Дело в том, что именно к концу лета ягоды начинают созревать в естественных для себя условиях — на грунте. Покупая их, можно быть уверенным, что это экологически чистые продукты, выращенные без использования нитратов и пестицидов.
У каждого любителя арбузов есть свои секреты и подходы к выбору ягоды. Чаще всего зрелость и спелость плода определяются с учетом его внешнего вида. Если арбуз спелый, то кожура у него будет блестящая и зеленая. Еще один важный момент — сухой хвостик и небольшое пятно оранжевого или желтого цвета сбоку. Это позволяет утверждать, что арбуз созрел точно в сезон и на бахче.
Еще один лайфхак для определения спелости арбуза — звук, который ягода издает при легком постукивании. Если это звонкий звук, значит, с плодом все в порядке. Глухой звук, напротив, свидетельствует о незрелости ягоды. Можно слегка похлопать по кожуре арбуза, и, если она начнет едва ощутимо пружинить, значит, ягоду можно смело покупать и употреблять в пищу.
Стоит отметить, что перезревшие арбузы так же опасны, как и недозревшие. В таких плодах, как правило, успевают размножаться болезнетворные бактерии, часто начинается брожение, поэтому ими легко отравиться.
Риск отравиться особенно высок, если в пищу употребляются ранние арбузы — те самые, которые появляются на прилавках еще до начала сезона в августе. Чаще всего это плоды, которые содержат нитраты — для организма человека они могут быть достаточно опасны.
Определить содержание в ягоде нитратов на глаз просто невозможно — для этих целей потребуется специальный прибор нитратомер. Впрочем, можно попробовать обойтись и без него, протестировав арбуз дома. Достаточно положить кусок мякоти ягоды в стакан, наполненный водой. Если вода порозовеет, значит, в плоде содержатся нитраты. Натуральный арбуз, созревший в сезон, не окрасит воду — она просто слегка помутнеет.
Стоит отметить, что отравиться арбузом велика вероятность даже в сезон — если нарушены правила и условия хранения ягоды. В таком случае внутри размножаются бактерии. Не следует покупать арбузы с треснувшей коркой, а также ягоды, нарезанные частями.
И в сезон, и даже до его официального начала арбузы представлены на прилавках сетевых продуктовых магазинов Новосибирска, в торговых точках на улице, а также на ярмарках и рынках.
В 2023 году на прилавках в Новосибирске в июне и в июле были представлены арбузы, завезенные в регион из-за границы — преимущественно из Узбекистана, Киргизии, а также из Казахстана. По отзывам покупателей, вкусовые характеристики таких продуктов вполне удовлетворительные, однако сами арбузы вряд ли можно назвать сладкими — такими, какими они бывают в сезон. Немало замечаний вызывает и цена — в июне и в июле ягоды в Новосибирске стоят дороже, чем в августе.
Что касается сезона, то в августе в Новосибирске в 2023 году традиционно появятся российские арбузы — их привезут из Астрахани, Краснодара, а также из Волгограда, Ростова-на-Дону.
Многие посетители магазинов сетей «Пятерочка» и «Магнит» в Новосибирске обратили внимание на обилие арбузов на прилавках. Вполне справедливо у покупателей возникли вопросы — откуда привезли эти ягоды?
Июньские и июльские арбузы в сетевых магазинах — ягоды из Средней Азии, а вот те плоды, которые продаются и зимой, и осенью, — с Ближнего Востока, из Ирана, Турции. Цены на них соответствующие — достаточно высокие.
Арбуз считается достаточно полезной ягодой — в ней содержится немало микроэлементов, витаминов, других веществ, оказывающих благоприятное влияние на организм человека. В частности, в плодах есть аскорбиновая кислота, бета-каротин, витамины группы В, калий, медь, магний, железо и фосфор.
Без опаски такие плоды могут употреблять в пищу люди, у которых есть проблемы с пищеварением, обменом веществ. Ягода обеспечивает мочегонное, желчегонное действие, поэтому ее употребление в пищу показано при проблемах с поджелудочной железой, печенью, почками.
Что касается энергетической ценности, то в арбузе содержится минимум калорий, ведь он практически полностью состоит из воды. Впрочем, углеводов в нем немало, так что включать его в рацион людям с заболеваниями обмена веществ стоит с определенной осторожностью.
Детей можно начинать «знакомить» с арбузами только после того, как им исполнится год или полтора. Давать ягоду необходимо минимальными порциями — не более 100 г за сутки. Порцию можно увеличивать, если у ребенка не обнаружится аллергической реакции на плод, не более 200–300 г в сутки.
Безусловно, для рациона ребенка подходят только арбузы, созревшие в сезон, — их можно купить в августе или в сентябре. Ранние ягоды противопоказаны ввиду высокого содержания в них опасных нитратов.