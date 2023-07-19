Куда съездить на выходные из Новосибирска: розовое соленое озеро Бурлинское на Алтае

Но обо всем по порядку. Расстояние от Новосибирска до поселка Бурсоль около 416 километров. Двигаемся по Ордынской трассе в сторону Кирзы. Дорога хорошая, с недавно отремонтированными участками. Перед границей с Алтайским краем можно свернуть с трассы и заехать в село Антоново, посмотреть на остов старинного колесного парохода на берегу. О нем мы рассказывали в материале про путешествие вокруг Новосибирского водохранилища.