Куда съездить на выходные из Новосибирска: розовое соленое озеро Бурлинское на Алтае

Posted 19 июля 2023, 07:01
Published 19 июля 2023, 07:01
Modified 19 июля 2023, 08:42
Updated 19 июля 2023, 08:42
Озеро Бурлинское расположено в Славгородском районе Алтайского края, в 20 километрах от Славгорода. Иногда озеро ошибочно называют Бурсоль, по названию поселка, который расположен на его берегу. Эта местность, прежде всего, известна курортом на озере Яровое, оно в 40 километрах от Бурлинского. Но что касается потрясающего вида, то здесь никакие окрестные водоемы соперничать с Бурлинским не могут.
Но обо всем по порядку. Расстояние от Новосибирска до поселка Бурсоль около 416 километров. Двигаемся по Ордынской трассе в сторону Кирзы. Дорога хорошая, с недавно отремонтированными участками. Перед границей с Алтайским краем можно свернуть с трассы и заехать в село Антоново, посмотреть на остов старинного колесного парохода на берегу. О нем мы рассказывали в материале про путешествие вокруг Новосибирского водохранилища.
После пересечения границы региона в деревне Крутиха необходимо повернуть направо, на дорогу до Славгорода. Дорожное покрытие везде асфальт, но местами его качество будет ухудшаться, придется сбрасывать скорость. Но заблудиться там невозможно, так что, выехав рано утром из Новосибирска, к обеду можно быть на берегу Бурлинского озера.
Именно в жару вода здесь приобретает наиболее интенсивный цвет. Микроскопический рачок артемия салина, единственный живой организм, который может существовать в воде с огромной концентрацией соли. В теплую погоду эти существа вырабатывают пигмент, который и придает поверхности характерный окрас.
Поезд, ходящий по рельсам, проложенным прямо в воде — еще одна местная достопримечательность. Несколько железнодорожных вагонов тянет за собой локомотив, представляющей из себя трактор, установленный на платформу. От вала отбора мощности у него сделан привод на колеса. Этот состав возит смесь ила и соли, которую черпают со дна, на фабрику, где из этой смеси получают пищевую соль высочайшего качества. Добыча соли ведется здесь уже более 200 лет.
Озеро мелкое, поэтому люди просто бродят по нему, либо лежат на поверхности воды. Концентрация соли тут выше, чем в знаменитом Мертвом море в Израиле, поэтому утонуть здесь попросту невозможно. Ощущения от таких водных процедур настолько необычные, что словами не передать.
Весь берег покрыт слоем соли. Люди собирают ее в различные емкости, чтобы увести домой, это не возбраняется. Под солевой коркой находится грязь, которой приписывают лечебные свойства. Она тоже становится добычей туристов. Рассказывают, что грязь помогает при различных кожных заболеваниях, болях в суставах и мышцах. Автор этих строк проверил на себе — действительно, при мышечном напряжении грязевой компресс снимает неприятные ощущения.
В любой день на берегу много машин с номерами разных сибирских регионов. При этом какая-либо комфортная туристическая инфраструктура отсутствует. Предприимчивые местные жители устроили на берегу базарчик, где торгуют пирожками, разливают чай и прохладительные напитки, здесь же можно купить соль в различных вариациях — от мешочков до брикетов.
Однако самый доходный бизнес — деревенские туалеты типа сортир и различные варианты душа. После выходы из озера все тело покрывается соляной коркой, смыть которую захочется достаточно скоро. За несколько десятков рублей вам дадут возможность облиться пресной водой. Но лучше привести запас воды с собой.
Еще одна желательная вещь — специальные тапочки для купания, или, на худой конец, обувь, которую не жалко испортить. Хождение босиком по соляным кристаллам может быть весьма неприятно, так что лучше защитить свои стопы.
Если заранее озаботиться, можно попытаться снять квартиру в Славгороде. Например, на сайте бесплатных объявлений Авито достаточно предложений о посуточной аренде жилья, стоимость суток в «однешке» начинается от полутора-двух тысяч рублей. Но мы ведь не за тем ехали в такую даль, чтобы спать в душной квартире?
Лучше поставить палатку на берегу, отъехав подальше от центрального туристического места. Ландшафт тут не блещет особым разнообразием, вокруг Кулундинская степь. Так что дрова для вечернего костра лучше тоже привести с собой, как и воду. Наградой за ночевку на природе станет великолепный закат над водной гладью.