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Куда съездить на выходные из Новосибирска: розовое соленое озеро Бурлинское на Алтае

19 июля 2023, 07:01
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Цвет озеру придают обитающие в нем микроскопические рачки
Летняя жара — лучшее время, чтобы отправиться наблюдать уникальное озеро Бурлинское в Алтайском крае. Вода в нем розового цвета, а прямо в озере по рельсам ходит необычный поезд

Озеро Бурлинское расположено в Славгородском районе Алтайского края, в 20 километрах от Славгорода. Иногда озеро ошибочно называют Бурсоль, по названию поселка, который расположен на его берегу. Эта местность, прежде всего, известна курортом на озере Яровое, оно в 40 километрах от Бурлинского. Но что касается потрясающего вида, то здесь никакие окрестные водоемы соперничать с Бурлинским не могут.

Туристы могут бродить по воде часамиТуристы могут бродить по воде часами
Туристы могут бродить по воде часами
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Но обо всем по порядку. Расстояние от Новосибирска до поселка Бурсоль около 416 километров. Двигаемся по Ордынской трассе в сторону Кирзы. Дорога хорошая, с недавно отремонтированными участками. Перед границей с Алтайским краем можно свернуть с трассы и заехать в село Антоново, посмотреть на остов старинного колесного парохода на берегу. О нем мы рассказывали в материале про путешествие вокруг Новосибирского водохранилища.

Алтайский край славится своим подсолнечным маслом. Поля вдоль дороги на многие километры засажены подсолнечником.Алтайский край славится своим подсолнечным маслом. Поля вдоль дороги на многие километры засажены подсолнечником.
Алтайский край славится своим подсолнечным маслом. Поля вдоль дороги на многие километры засажены подсолнечником.
Фото: Артем Шершнев / atas.info

После пересечения границы региона в деревне Крутиха необходимо повернуть направо, на дорогу до Славгорода. Дорожное покрытие везде асфальт, но местами его качество будет ухудшаться, придется сбрасывать скорость. Но заблудиться там невозможно, так что, выехав рано утром из Новосибирска, к обеду можно быть на берегу Бурлинского озера.

Это отличное место для фотосессийЭто отличное место для фотосессий
Это отличное место для фотосессий
Фото: Артем шершнев / atas.info

Именно в жару вода здесь приобретает наиболее интенсивный цвет. Микроскопический рачок артемия салина, единственный живой организм, который может существовать в воде с огромной концентрацией соли. В теплую погоду эти существа вырабатывают пигмент, который и придает поверхности характерный окрас.

Состав выходит на берег в месте наибольшего скопления туристов. Пути никак не огорожены.Состав выходит на берег в месте наибольшего скопления туристов. Пути никак не огорожены.
Состав выходит на берег в месте наибольшего скопления туристов. Пути никак не огорожены.Состав выходит на берег в месте наибольшего скопления туристов. Пути никак не огорожены.
Состав выходит на берег в месте наибольшего скопления туристов. Пути никак не огорожены.Состав выходит на берег в месте наибольшего скопления туристов. Пути никак не огорожены.
Состав выходит на берег в месте наибольшего скопления туристов. Пути никак не огорожены.
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Поезд, ходящий по рельсам, проложенным прямо в воде — еще одна местная достопримечательность. Несколько железнодорожных вагонов тянет за собой локомотив, представляющей из себя трактор, установленный на платформу. От вала отбора мощности у него сделан привод на колеса. Этот состав возит смесь ила и соли, которую черпают со дна, на фабрику, где из этой смеси получают пищевую соль высочайшего качества. Добыча соли ведется здесь уже более 200 лет.

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Находясь в озере, нужно беречь глаза от попадания воды. Если в глаз попадет соленая влага, ощущения будут ОЧЕНЬ неприятные.Находясь в озере, нужно беречь глаза от попадания воды. Если в глаз попадет соленая влага, ощущения будут ОЧЕНЬ неприятные.
Находясь в озере, нужно беречь глаза от попадания воды. Если в глаз попадет соленая влага, ощущения будут ОЧЕНЬ неприятные.
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Озеро мелкое, поэтому люди просто бродят по нему, либо лежат на поверхности воды. Концентрация соли тут выше, чем в знаменитом Мертвом море в Израиле, поэтому утонуть здесь попросту невозможно. Ощущения от таких водных процедур настолько необычные, что словами не передать.

Некоторые увозят с собой по нескольку десятков килограммов солиНекоторые увозят с собой по нескольку десятков килограммов соли
Некоторые увозят с собой по нескольку десятков килограммов солиНекоторые увозят с собой по нескольку десятков килограммов соли
Некоторые увозят с собой по нескольку десятков килограммов соли
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Весь берег покрыт слоем соли. Люди собирают ее в различные емкости, чтобы увести домой, это не возбраняется. Под солевой коркой находится грязь, которой приписывают лечебные свойства. Она тоже становится добычей туристов. Рассказывают, что грязь помогает при различных кожных заболеваниях, болях в суставах и мышцах. Автор этих строк проверил на себе — действительно, при мышечном напряжении грязевой компресс снимает неприятные ощущения.

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В любой день на берегу много машин с номерами разных сибирских регионов. При этом какая-либо комфортная туристическая инфраструктура отсутствует. Предприимчивые местные жители устроили на берегу базарчик, где торгуют пирожками, разливают чай и прохладительные напитки, здесь же можно купить соль в различных вариациях — от мешочков до брикетов.

Стихийная торговля на берегу озераСтихийная торговля на берегу озера
Стихийная торговля на берегу озераСтихийная торговля на берегу озера
Стихийная торговля на берегу озера
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Однако самый доходный бизнес — деревенские туалеты типа сортир и различные варианты душа. После выходы из озера все тело покрывается соляной коркой, смыть которую захочется достаточно скоро. За несколько десятков рублей вам дадут возможность облиться пресной водой. Но лучше привести запас воды с собой.

Туристический поток летом дает неплохой доход жителям поселка БурсольТуристический поток летом дает неплохой доход жителям поселка Бурсоль
Туристический поток летом дает неплохой доход жителям поселка Бурсоль
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Еще одна желательная вещь — специальные тапочки для купания, или, на худой конец, обувь, которую не жалко испортить. Хождение босиком по соляным кристаллам может быть весьма неприятно, так что лучше защитить свои стопы.

От берега до воды придется пройти несколько сотен метровОт берега до воды придется пройти несколько сотен метров
От берега до воды придется пройти несколько сотен метров
Фото: Артем шершнев / atas.info

Если заранее озаботиться, можно попытаться снять квартиру в Славгороде. Например, на сайте бесплатных объявлений Авито достаточно предложений о посуточной аренде жилья, стоимость суток в «однешке» начинается от полутора-двух тысяч рублей. Но мы ведь не за тем ехали в такую даль, чтобы спать в душной квартире?

На закате эти облака окрасятся всеми оттенками багрянцаНа закате эти облака окрасятся всеми оттенками багрянца
На закате эти облака окрасятся всеми оттенками багрянца
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Лучше поставить палатку на берегу, отъехав подальше от центрального туристического места. Ландшафт тут не блещет особым разнообразием, вокруг Кулундинская степь. Так что дрова для вечернего костра лучше тоже привести с собой, как и воду. Наградой за ночевку на природе станет великолепный закат над водной гладью.

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#Артем Шершнев#Путешествие#Озеро#Отдых#Общество#Новосибирск#Алтайский край
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