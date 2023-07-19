Новосибирские аграрии объяснили взлет цен на картошку ожиданием свежего урожая

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
«К концу августа-началу сентября цены стабилизируются, поскольку на рынке появится большой объем свежей продукции. Производители постараются сразу же реализовать урожай, так как специальные овощехранилища на зимне-весенний сезон есть не у всех», — рассказал «BFM- Новосибирск» исполнительный директор агротехнологической фирмы «Агрос» Павел Потапов.
При этом в овощеводческих хозяйствах пока дают очень осторожный прогноз на урожай. Засуха негативно сказалась на всех сельскохозяйственных культурах. Поэтому осенние цены на картошку все же могут быть выше прошлогодних. При этом дефицита овощей открытого грунта не предвидится благодаря как своим запасам, так и продукции из Кемерова, Алтайского края и Томской области.