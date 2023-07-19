Новосибирские аграрии объяснили взлет цен на картошку ожиданием свежего урожая

При этом в овощеводческих хозяйствах пока дают очень осторожный прогноз на урожай. Засуха негативно сказалась на всех сельскохозяйственных культурах. Поэтому осенние цены на картошку все же могут быть выше прошлогодних. При этом дефицита овощей открытого грунта не предвидится благодаря как своим запасам, так и продукции из Кемерова, Алтайского края и Томской области.