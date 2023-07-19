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Новосибирские аграрии объяснили взлет цен на картошку ожиданием свежего урожая

19 июля 2023, 09:44
Фото: 1MI
В Новосибирской области существенно подорожал картофель

В Новосибирской области аграрии объяснили рост цен на картошку на 33%

В Новосибирской области произошел резкий взлет цен на картошку. Агропроизводители объяснили это отсутствием свежей продукции на рынке.

«К концу августа-началу сентября цены стабилизируются, поскольку на рынке появится большой объем свежей продукции. Производители постараются сразу же реализовать урожай, так как специальные овощехранилища на зимне-весенний сезон есть не у всех», — рассказал «BFM- Новосибирск» исполнительный директор агротехнологической фирмы «Агрос» Павел Потапов.

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При этом в овощеводческих хозяйствах пока дают очень осторожный прогноз на урожай. Засуха негативно сказалась на всех сельскохозяйственных культурах. Поэтому осенние цены на картошку все же могут быть выше прошлогодних. При этом дефицита овощей открытого грунта не предвидится благодаря как своим запасам, так и продукции из Кемерова, Алтайского края и Томской области.

Засуха не приведет к взлету цен на новосибирскую картошку
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#Новосибирск#Экономика#Александр Ляхов#Цены#Сельское хозяйство#Картофель
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