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Новосибирские прокуроры вновь нашли нарушения при строительстве семи поликлиник

19 июля 2023, 07:03
Фото: Прокуратура НСО
Прокуратура вновь выявила нарушения при строительстве поликлиник

В Новосибирске прокуроры нашли нарушения при строительстве поликлиник по нацпроекту

Прокурор Октябрьского района Дмитрий Цуканов проверил готовность двух поликлиник на улицах Татьяны Снежиной и Пролетарской. На данный момент здания до сих пор не введены в эксплуатацию.
«Установлено, что частным партнером до сих пор не получено разрешение на ввод в эксплуатацию поликлиник, степень их строительной готовности — 73% и 81%. В связи с имеющимся нарушениями градостроительного и бюджетного законодательства прокурор внес представление руководителю ООО „Седьмая концессионная компания“ об устранении нарушений закона в рамках национального проекта „Здравоохранение“, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

До этого прокуратура уже вносила представление ГК «ВИС» о недопустимости срыва сроков строительства семи поликлиник в рамках программы государственно-частного партнерства. Медучреждения должны были быть сданы в прошлом августе, а траты на стройку уже превысили восемь миллиардов рублей.

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В свою очередь, подрядчик объяснил простой сложностями в работе с зарубежными поставщиками. Ожидается привоз аппарата МРТ из Франции, все обещанное оборудование также придет согласно утвержденному списку.

Согласно данным ГК «ВИС», поликлиника на улице Пролетарской готова на 90%, уже полностью облагорожена прилегающая территория и завершаются отделочные работы. В здание на Татьяны Снежиной завершается отделка кабинетов и завозится мебель. Несмотря на простой, подрядчик надеется на сдачу всех объектов в августе–сентябре текущего года.

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#Новосибирск#Экономика#Александр Ляхов#Прокуратура#Строительство#Поликлиники
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