Новосибирские прокуроры вновь нашли нарушения при строительстве семи поликлиник

До этого прокуратура уже вносила представление ГК «ВИС» о недопустимости срыва сроков строительства семи поликлиник в рамках программы государственно-частного партнерства. Медучреждения должны были быть сданы в прошлом августе, а траты на стройку уже превысили восемь миллиардов рублей.