Новосибирские прокуроры вновь нашли нарушения при строительстве семи поликлиник

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
«Установлено, что частным партнером до сих пор не получено разрешение на ввод в эксплуатацию поликлиник, степень их строительной готовности — 73% и 81%. В связи с имеющимся нарушениями градостроительного и бюджетного законодательства прокурор внес представление руководителю ООО „Седьмая концессионная компания“ об устранении нарушений закона в рамках национального проекта „Здравоохранение“, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
До этого прокуратура уже вносила представление ГК «ВИС» о недопустимости срыва сроков строительства семи поликлиник в рамках программы государственно-частного партнерства. Медучреждения должны были быть сданы в прошлом августе, а траты на стройку уже превысили восемь миллиардов рублей.
В свою очередь, подрядчик объяснил простой сложностями в работе с зарубежными поставщиками. Ожидается привоз аппарата МРТ из Франции, все обещанное оборудование также придет согласно утвержденному списку.
Согласно данным ГК «ВИС», поликлиника на улице Пролетарской готова на 90%, уже полностью облагорожена прилегающая территория и завершаются отделочные работы. В здание на Татьяны Снежиной завершается отделка кабинетов и завозится мебель. Несмотря на простой, подрядчик надеется на сдачу всех объектов в августе–сентябре текущего года.