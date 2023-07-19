Новосибирскому прорабу запретили Сеть и ночные магазины

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
«Центральный районный суд г. Новосибирска 19 июля 2023 года рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тимошенко Ильи, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» социальной сети «ВКонтакте».
Согласно решению суда, сибиряка не стали отправлять в СИЗО. Однако мужчине на период следствия ограничен ряд действий. Во время разбирательства уголовного дела, Илья Тимошенко не сможет выходить в Интернет, звонить по телефону, посещать массовые мероприятия, торговые центры, аэропорты и вокзалы. Кроме того, прорабу придется временно забыть про ночные магазины и другие места, где продают алкоголь.
Ранее был вынесен вердикт в отношении подрядчика строительной организации. Ему придется находиться под домашним арестом до середины сентября.
Обоих сибиряков подозревают в гибели подростка на строительной площадке. Двое несовершеннолетних сорвались с большой высоты, занимаясь промышленным альпинизмом. Один из них погиб, второй находится в больнице.