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Новосибирскому прорабу запретили Сеть и ночные магазины

19 июля 2023, 12:33
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области
Мужчине ограничили свободу действий

В Новосибирске обвиняемому в гибели подростка запретили Сеть и ночные магазины

В Новосибирске избрали меру пресечения второму подозреваемому в гибели подростка на стройке. Сибиряку ограничили определенные действия.
«Центральный районный суд г. Новосибирска 19 июля 2023 года рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тимошенко Ильи, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» социальной сети «ВКонтакте».
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Согласно решению суда, сибиряка не стали отправлять в СИЗО. Однако мужчине на период следствия ограничен ряд действий. Во время разбирательства уголовного дела, Илья Тимошенко не сможет выходить в Интернет, звонить по телефону, посещать массовые мероприятия, торговые центры, аэропорты и вокзалы. Кроме того, прорабу придется временно забыть про ночные магазины и другие места, где продают алкоголь.

Ранее был вынесен вердикт в отношении подрядчика строительной организации. Ему придется находиться под домашним арестом до середины сентября.

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Обоих сибиряков подозревают в гибели подростка на строительной площадке. Двое несовершеннолетних сорвались с большой высоты, занимаясь промышленным альпинизмом. Один из них погиб, второй находится в больнице.

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