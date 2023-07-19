Новосибирскому прорабу запретили Сеть и ночные магазины

Согласно решению суда, сибиряка не стали отправлять в СИЗО. Однако мужчине на период следствия ограничен ряд действий. Во время разбирательства уголовного дела, Илья Тимошенко не сможет выходить в Интернет, звонить по телефону, посещать массовые мероприятия, торговые центры, аэропорты и вокзалы. Кроме того, прорабу придется временно забыть про ночные магазины и другие места, где продают алкоголь.