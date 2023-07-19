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Опубликован прогноз погоды на август 2023 в Новосибирске

19 июля 2023, 03:35
Фото: Midjourney
В августе будет прохладно
В августе в Новосибирске ожидается дождливая погода, температура воздуха будет колебаться от +21 до +24 °С. К концу месяца похолодает до +8 °С.

По данным метеослужб, в Новосибирске ожидается дождливая погода в августе 2023 года. Жаркое лето подойдет к концу, и температура воздуха станет комфортной. По прогнозам «Яндекс. Погоды», днем столбик термометра будет показывать около +21…24 °С, а ночью он опустится до +14…+17 °С. Первые дни августа станут дождливыми, затем ожидается переменная облачность.

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Во второй половине месяца также прогнозируются несколько дней с осадками и ясными днями. Остальное время на улице сохранится переменная облачность, а температура воздуха будет колебаться от +21 до +23 °С.

Другой сервис погоды, Gismeteo, представил менее оптимистичный прогноз. Согласно его данным, начиная с 9 августа, в Новосибирске начнется похолодание. Температура будет снижаться с +27 до +20 °С. Затем город ожидает продолжительные осадки, и температура воздуха опустится до +14 °С.

Суммарно, в августе ожидается 23 дождливых дня и всего один солнечный. В последний день лета температура воздуха опустится до +8 °С.

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