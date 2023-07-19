По данным метеослужб, в Новосибирске ожидается дождливая погода в августе 2023 года. Жаркое лето подойдет к концу, и температура воздуха станет комфортной. По прогнозам «Яндекс. Погоды», днем столбик термометра будет показывать около +21…24 °С, а ночью он опустится до +14…+17 °С. Первые дни августа станут дождливыми, затем ожидается переменная облачность.