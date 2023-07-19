S7 заманивает новосибирцев на авиарейсы вином — кому не достанется

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
«Для пассажиров, летящих эконом-классом, предусмотрен приятный бонус. Им предложат вино от известного производителя Chato Tamagne», — сообщается на сайте авиакомпании.
Пассажиром вместе с горячим питанием предложат на выбор две марки сухого белого (Ркацители — Мюллер-Тургау — Шардоне) и красного (Красностоп — Анчелотта) вина. При этом пассажир должен быть старше 18 лет.
Однако столь приятный бонус пока доступен лишь пассажирам флагманских рейсов Новосибирск — Москва — Новосибирск и Иркутск — Москва — Иркутск. Также в ближайшее время продегустировать вино смогут пассажиры рейса Новосибирск — Иркутск.