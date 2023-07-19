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S7 заманивает новосибирцев на авиарейсы вином — кому не достанется

19 июля 2023, 06:16
Фото: 1MI
Часть пассажиров S7 получит вино

На флагманских рейсах S7 будут угощать вином

Авиакомпания S7 решила порадовать пассажиров приятным бонусом. Пассажирам эконом-класса обещают наливать вино. Но не на всех рейсах
«Для пассажиров, летящих эконом-классом, предусмотрен приятный бонус. Им предложат вино от известного производителя Chato Tamagne», — сообщается на сайте авиакомпании.

Пассажиром вместе с горячим питанием предложат на выбор две марки сухого белого (Ркацители — Мюллер-Тургау — Шардоне) и красного (Красностоп — Анчелотта) вина. При этом пассажир должен быть старше 18 лет.

Однако столь приятный бонус пока доступен лишь пассажирам флагманских рейсов Новосибирск — Москва — Новосибирск и Иркутск — Москва — Иркутск. Также в ближайшее время продегустировать вино смогут пассажиры рейса Новосибирск — Иркутск.

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#Александр Ляхов#Авиакомпания#Пассажиры#Вино#Общество#Новосибирск
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