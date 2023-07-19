Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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В Новосибирской области 20 и 21 июля ожидается непогода. По словам синоптиков из Западно-Сибирского УГМС, погода значительно ухудшится. Прогнозируются сильные дожди и град. Ветер будет достигать скорости до 23 м/с.
В четверг, 20 июля, температура воздуха составит от +24 до +29 °С. Днем ожидается кратковременный дождь с грозой. Ночью погода продолжит ухудшаться, возможен выпад града. Ветер будет шквалистым, достигая скорости до 23 м/с.
В пятницу, 21 июля, ситуация сохранится. Ожидаются ливни и град. Температура воздуха будет до +29 °С. Ветер со скоростью 21 м/с в юго-западном направлении.
Ранее Атас.инфо опубликовал прогноз погоды на август 2023 года, который предвещает дождливый и прохладный месяц.