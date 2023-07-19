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Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирской области 20 и 21 июля

19 июля 2023, 06:55
Фото: Midjourney
В Новосибирской области ожидается сильное ухудшение погоды с грозами, ливнями и градом 20 и 21 июля.

В Новосибирской области 20 и 21 июля ожидается непогода. По словам синоптиков из Западно-Сибирского УГМС, погода значительно ухудшится. Прогнозируются сильные дожди и град. Ветер будет достигать скорости до 23 м/с.

В четверг, 20 июля, температура воздуха составит от +24 до +29 °С. Днем ожидается кратковременный дождь с грозой. Ночью погода продолжит ухудшаться, возможен выпад града. Ветер будет шквалистым, достигая скорости до 23 м/с.

В пятницу, 21 июля, ситуация сохранится. Ожидаются ливни и град. Температура воздуха будет до +29 °С. Ветер со скоростью 21 м/с в юго-западном направлении.

Ранее Атас.инфо опубликовал прогноз погоды на август 2023 года, который предвещает дождливый и прохладный месяц.

Опубликован прогноз погоды на август 2023 в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Ливни#Град#Ветер#Погода#Город
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