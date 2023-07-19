Сигнал на дороге и средний палец: две новосибирские семьи избили друг друга «в мясо»

Когда Ольга выскочила из машины, новосибирец схватил ее за волосы и начал колотить об асфальт. Когда же Артур пришел любимой на помощь, то драчун сразу сник, а женщина скрылась в магазине. Позже в больнице у сибирячки зафиксировали ушибы мягких тканей головы, ссадины на локтях и коленях и переломы двух пальцев на правой ноге. В свою очередь, супруги тоже подали заявление в полицию.