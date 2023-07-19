Сигнал на дороге и средний палец: две новосибирские семьи избили друг друга «в мясо»

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
Как сообщает «НГС Новосибирск», инцидент произошел 9 июля. Инна и Артем (имена изменены по просьбе участников конфликта) ехали в районе площади Калинина на автомобиле Honda, когда к ним в ряд попытался вклиниться белый Mersedes. Находящаяся за рулем женщина могла создать угрозу движению, поэтому Артем посигналил сибирячке.
Супруги уже забыли о случившемся, когда «Мерседес» начал их откровенно преследовать и совершать жесткие маневры. После получасовой погони семейная пара решила остановиться на парковке магазина «Магнит» на Фрунзе, 53 и поговорить со странной женщиной.
Сначала Инна попыталась вежливо пообщаться и уйти, но женщина продолжила преследование и стала ломиться в двери «Хонды». В этот момент на парковку заехал внедорожник, откуда вышел мужчина со зверским выражением лица. С матами и руганью он набросился на Артема, а странная сибирячка накинулась на Инну. Женщине удалось скрыться в «Магните», откуда она позвонила в полицию.
Позже Артему тоже удалось спрятаться в магазине, но преследователи не стали продолжать погоню. Женщина принялась пинать «Хонду», а затем странная парочка скрылась. У пострадавшего врачи диагностировали гематомы, трещины в кадыке и сотрясение мозга. Также мужчина частично потерял слух.
Однако та самая агрессивная парочка — Ольга и Артур (имена изменены по просьбе участников конфликта) — излагает совершенно другую и не менее брутальную версию произошедшего. По мнению Ольги, тогда на площади Калинина она заметила в «Хонде» пассажирку, которая кричала и показывала средний палец.
На светофоре сибирячка решила разобраться в конфликте, но женщина якобы начала материться и вопить. Когда Ольга собиралась уходить, из иномарки выскочил мужчина и погнался за ней, а затем сломал зеркало на двери.
Ольга позвонила мужу и пожаловалась на конфликт. В ответ на это Артур попросил жену проследить за ней, чтобы разобраться в произошедшем. Когда «Хонда» припарковалась у «Магнита», то водитель и пассажиры сразу же выскочили и принялись колотить по окнам, при этом растрескалось лобовое стекло.
Когда Ольга выскочила из машины, новосибирец схватил ее за волосы и начал колотить об асфальт. Когда же Артур пришел любимой на помощь, то драчун сразу сник, а женщина скрылась в магазине. Позже в больнице у сибирячки зафиксировали ушибы мягких тканей головы, ссадины на локтях и коленях и переломы двух пальцев на правой ноге. В свою очередь, супруги тоже подали заявление в полицию.
При этом обе стороны конфликта заявляют об имеющихся политических связях. В частности, один из драчунов якобы работает в правительстве Новосибирской области, а другой имеет отношение к горсовету депутатов Новосибирска. Однако официально информация пока не подтвердилась.
На данный момент обе стороны проходят судебно-медицинскую экспертизу и устанавливают степень повреждения автомобилей. Сотрудники полиции проводят доследственную проверку.
«От участников инцидента приняты встречные заявления. После прохождения судебно-медицинской экспертизы будут приняты процессуальные решения», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Странный и противоречивый инцидент уже привлек внимание новосибирцев. «Люди, нужно пить успокоительные. Сейчас что-то все стали злые, добрее нужно быть», — пишет сибиряк под ником Александр. «Вот они, высококультурные жители Новосибирска», — иронизирует Алексей Смирнягин. «Похоже, оба друг друга стоят», — утверждает сибирячка под ником Agatha Tomcute.