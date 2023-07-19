atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Изображение материала

Советское шоссе в Новосибирске сузят до 2 полос — готовимся к диким пробкам

19 июля 2023, 13:06
Фото: 1MI

В Новосибирске сузят до двух полос Советское шоссе с 20 июля

Скоростную магистраль в Новосибирске — Советского шоссе сузят с 20 июля. Об этом сообщает мэрия.

Сужение ожидается на участке от улицы Мира до Петухова. Транспорт сможет проехать только по 1 полосе из 4. Водители уже морально готовятся проводить несколько часов пробках.

Причиной изменений на Советском шоссе стал этап ремонта трех путепроводов. Сужение до двух полос позволит быстрее сдать объекты, например, к сентябрю.

Для объезда предусмотрели следующие маршруты:
ул. Ватутина — ул. Мира — ул. Сибиряков-Гвардейцев — ул. Петухова (и в обратном направлении); ул. Ватутина — ул. Комсомольская — ул. Бронная — ул. Петухова / Советское шоссе (и в обратном направлении).

Такие ограничения будут действовать с 20 июля по 4 августа.

Читайте также:
В Новосибирске улицы Ватутина, Бетонную и Щетинкина сузили из-за ремонтаВ Новосибирске сузили дорогу на Свердлова из-за аварии на теплосетях
#Дорога#Ремонт#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
Подпишитесь
В Новосибирском метро установят алкотестеры — правда или фейк?
Сегодня, 10:29
Куда съездить на выходные из Новосибирска: розовое соленое озеро Бурлинское на Алтае
Сегодня, 07:01
В Новосибирске комбат «Веги» Панферов назвал возможное местоположение Суровикина
Вчера, 08:01
В Новосибирске фестиваль цветов на Ленина завершится на выходных
Сегодня, 05:45
Опубликован прогноз погоды на август 2023 в Новосибирске
Сегодня, 03:35
Живет в антисанитарии: в Новосибирске 14-летняя школьница родила дочь от уголовника
Сегодня, 02:35