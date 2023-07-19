Советское шоссе в Новосибирске сузят до 2 полос — готовимся к диким пробкам

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Сужение ожидается на участке от улицы Мира до Петухова. Транспорт сможет проехать только по 1 полосе из 4. Водители уже морально готовятся проводить несколько часов пробках.
Причиной изменений на Советском шоссе стал этап ремонта трех путепроводов. Сужение до двух полос позволит быстрее сдать объекты, например, к сентябрю.
Для объезда предусмотрели следующие маршруты:
ул. Ватутина — ул. Мира — ул. Сибиряков-Гвардейцев — ул. Петухова (и в обратном направлении); ул. Ватутина — ул. Комсомольская — ул. Бронная — ул. Петухова / Советское шоссе (и в обратном направлении).
Такие ограничения будут действовать с 20 июля по 4 августа.