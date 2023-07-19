В Новосибирске начали устанавливать чашу самого крупного бассейна в области

В спорткомплексе СКА будет установлена чаша бассейна с плавательными дорожками по 50 метров или шестнадцатью дорожками по 25 метров. Также там сделают тренерские комнаты, раздевалки, тренажерный и универсальный спортивные залы, а также зал для занятий фитнесом. В помещении бассейна запланирована антресоль с трибунами на 250 мест, а также помещение для радиоузла и киноаппаратной.