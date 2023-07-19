В Новосибирске начали устанавливать чашу самого крупного бассейна в области

Posted Сегодня, 02:51
Published Сегодня, 02:51
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Updated Сегодня, 03:53
На улице Воинская в Новосибирске продолжается реконструкция спорткомплекса СКА. Работники начали оборудование кровли и остекление здания, а также установку оборудования в бассейне. Об этом сообщили в Министерстве спорта региона.
Реконструкция фактически представляет собой строительство нового здания на месте старого, которое было построено в 1967 году. Ее начали два года назад. Планируется, что к концу 2023 года будет введен в эксплуатацию второй по размеру 50-метровый бассейн в регионе.
В августе на стройплощадку поступят системы электронного хронометража и передвижная перегородка, которая при необходимости будет разделять 50-метровый бассейн на два 25-метровых.
В спорткомплексе СКА будет установлена чаша бассейна с плавательными дорожками по 50 метров или шестнадцатью дорожками по 25 метров. Также там сделают тренерские комнаты, раздевалки, тренажерный и универсальный спортивные залы, а также зал для занятий фитнесом. В помещении бассейна запланирована антресоль с трибунами на 250 мест, а также помещение для радиоузла и киноаппаратной.