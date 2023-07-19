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В Новосибирске агрессивные жильцы избили грузчика

19 июля 2023, 12:10
Фото: 1MI
Причины конфликта пока неизвестны
В Ленинском районе Новосибирска избили грузчика. Мужчина мог чем-то досадить местным жителям.

«Инцидент произошёл 19 июля примерно в 14:00 на Киевской. Грузчики чем-то задели жителей хостела, на что те начали избивать одного из них», — сообщается в паблике «Инцидент Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».

По информации очевидцев, грузчика начали избивать местные жители. Мужчина упал, но после того, как попытался встать, его вновь побили. В итоге сибиряка забрали в больницу.

Произошедшее уже обсуждают новосибирцы. «Видны наколки. Понятно, что за контингент», — рассуждает сибиряк под ником Александр Николаевич. «Хоть не толпой», — замечает Александр Симбирский. «Вот что у людей в голове. Взять и просто избить человека», — возмущается комментатор под псевдонимом Леша Науменко.

В полиции уже в курсе произошедшего.

«В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения об обращении мужчины с телесными повреждениями, предположительно полученными в ходе уличного конфликта. В настоящее время личности участников конфликта и все обстоятельства устанавливаются полицейскими», — рассказала корреспонденту Atas. info начальник отделения организации взаимодействия со СМИ ГУ МВД по Новосибирской области Анастасия Ахметова.
#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Соцсети#Избиение#Видео
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