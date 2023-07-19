В Новосибирске агрессивные жильцы избили грузчика

Произошедшее уже обсуждают новосибирцы. «Видны наколки. Понятно, что за контингент», — рассуждает сибиряк под ником Александр Николаевич. «Хоть не толпой», — замечает Александр Симбирский. «Вот что у людей в голове. Взять и просто избить человека», — возмущается комментатор под псевдонимом Леша Науменко.