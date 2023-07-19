В Новосибирске агрессивные жильцы избили грузчика

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
«Инцидент произошёл 19 июля примерно в 14:00 на Киевской. Грузчики чем-то задели жителей хостела, на что те начали избивать одного из них», — сообщается в паблике «Инцидент Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».
По информации очевидцев, грузчика начали избивать местные жители. Мужчина упал, но после того, как попытался встать, его вновь побили. В итоге сибиряка забрали в больницу.
Произошедшее уже обсуждают новосибирцы. «Видны наколки. Понятно, что за контингент», — рассуждает сибиряк под ником Александр Николаевич. «Хоть не толпой», — замечает Александр Симбирский. «Вот что у людей в голове. Взять и просто избить человека», — возмущается комментатор под псевдонимом Леша Науменко.
В полиции уже в курсе произошедшего.
«В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения об обращении мужчины с телесными повреждениями, предположительно полученными в ходе уличного конфликта. В настоящее время личности участников конфликта и все обстоятельства устанавливаются полицейскими», — рассказала корреспонденту Atas. info начальник отделения организации взаимодействия со СМИ ГУ МВД по Новосибирской области Анастасия Ахметова.