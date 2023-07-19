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В Новосибирске фестиваль цветов на Ленина завершится на выходных

19 июля 2023, 05:45
Фото: atas.info
Декорации начнут разбирать
Фестиваль цветов на пешеходной улице Ленина в Новосибирске завершится на выходных.

В эти выходные, 22–23 июля, завершится фестиваль цветов, который проходит в центре Новосибирска на улице Ленина. Организаторы уже начали убирать сено с улицы.

В своем Телеграм-канале вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова написала: «Фестиваль цветов на улице Ленина заканчивает свою работу в эти выходные! Приглашаем всех, кто еще не успел посетить это прекрасное место!»

Фестиваль цветов был организован в связи с празднованием 130-летия города. Однако, некоторые украшения были повреждены посетителями во время праздника.

Прохожие вырывали цветы, а дети разбрасывали сено. Впрочем, после этого композиции были восстановлены, и улица стала одним из самых популярных мест в городе для фотосессий.

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#Эмилия Губарева#Ленина#Город#Общество#Новосибирск
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