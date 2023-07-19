Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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В эти выходные, 22–23 июля, завершится фестиваль цветов, который проходит в центре Новосибирска на улице Ленина. Организаторы уже начали убирать сено с улицы.
В своем Телеграм-канале вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова написала: «Фестиваль цветов на улице Ленина заканчивает свою работу в эти выходные! Приглашаем всех, кто еще не успел посетить это прекрасное место!»
Фестиваль цветов был организован в связи с празднованием 130-летия города. Однако, некоторые украшения были повреждены посетителями во время праздника.
Прохожие вырывали цветы, а дети разбрасывали сено. Впрочем, после этого композиции были восстановлены, и улица стала одним из самых популярных мест в городе для фотосессий.