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В Новосибирске из аптек исчез популярный противозачаточный препарат

19 июля 2023, 01:44
Фото: 1MI
Другие аналоги более дорогие
Пропал доступный по цене противозачаточный препарат «Лея» в Новосибирске, что вынуждает женщин переходить на более дорогие аналоги и повышать дозировку.

В Новосибирске исчезло из аптек популярное средство для предотвращения беременности под названием «Лея». Об этом НГС сообщили жительницы города.

Женщины отмечают, что данный препарат был самым доступным по цене. Теперь им приходится переходить на другие, более дорогие варианты, что может повлиять на их здоровье.

Согласно информации от сервиса Lekvapteke, таблетки производятся в Испании. В составе препарата «Лея» содержится дроспиренон + этинилэстрадиол. Есть несколько аналогов: «Джес», «Видора микро», «Медиана», «Димиа», «Анабелла», «Модэлль Тренд». Цены на эти препараты варьируются от 345 рублей до более 2 тысяч рублей.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Город#Лекарства#Аптека
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