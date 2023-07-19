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В Новосибирске подрядчик «Спортивной» объяснил долг в 200 млн метрополитену

19 июля 2023, 07:09
Фото: atas.info
Стало известно, когда вернут долг за станцию «Спортивная»
В ООО «СпецТрансСтрой» в Новосибирске рассказали, когда вернут деньги метрополитену, которые они заняли на строительство станции «Спортивная».

Напомним, ранее стало известно, что муниципальное предприятие нарушило закон, выдав займ в 200 млн рублей строителям новой станции метро. К тому же эти деньги подрядчик вовремя не вернул, и мэрия об этом не знала.

Генподрядчик заявил, что деньги были потрачены на цели, прописанные в договоре. Они вернут их, когда Заксобрание региона выделит.

Ранее парламентарии обещали направить на строительство станции 467 млн рублей. Пока эта сумма не поступила, МУП «Новосибирский метрополитен» оформил целевой займ.


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#Алина Шефер#Город#Станция "Спортивная"#Долг#Новосибирск#Новосибирская область#Метрополитен
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