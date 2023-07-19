В Новосибирске подрядчик «Спортивной» объяснил долг в 200 млн метрополитену

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Напомним, ранее стало известно, что муниципальное предприятие нарушило закон, выдав займ в 200 млн рублей строителям новой станции метро. К тому же эти деньги подрядчик вовремя не вернул, и мэрия об этом не знала.
Генподрядчик заявил, что деньги были потрачены на цели, прописанные в договоре. Они вернут их, когда Заксобрание региона выделит.
Ранее парламентарии обещали направить на строительство станции 467 млн рублей. Пока эта сумма не поступила, МУП «Новосибирский метрополитен» оформил целевой займ.