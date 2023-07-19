В Новосибирском метро установят алкотестеры — правда или фейк?

В публикации «КП-Новосибирск» и других изданий говорится лишь о предложении руководству Новосибирской области и метрополитена попробовать в действии такие рамки на одной из станций, причем полностью за счет петербургской компании. Источник Атас.Инфо в структурах Новосибирского метрополитена в свою очередь подтверждает, что никаких решений на сей счет местной властью не принималось.