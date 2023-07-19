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В Новосибирском метро установят алкотестеры — правда или фейк?

19 июля 2023, 10:29
Фото: atas.info
Алкотестерами в метро напугали новосибирцев
Новосибирцев в состоянии опьянения не пустят в метро: Telegram-каналы и СМИ распространяют информацию об алкотестерах в подземке. Соответствует ли новость действительности?

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации».

На днях в ряде новосибирских ТГ-каналов и СМИ появилась новость о том, что в новосибирском метро могут установить алкотестеры. Якобы передовые разработки одной из петербургских компаний теперь дойдут и до Новосибирска.

Сибиряки были шокированы тем, что людей с алкогольным опьянением перестанут пропускать в общественный транспорт. Посты и публикации сопровождались фотографией, где были видны турникет и алкорамка с неоновыми подсветками.

Фото: Из Телеграм-каналов

Как бы она распознавала опьянение? Пассажиры должны просто подуть на гаджет. Если чудо техники выявит алкоголь — дальше пройти не получится. Многие пользователи соцсетей, прочитав данную новость, сочли ее очередной «уткой». На самом деле — это всего лишь инициатива компании-разработчика таких рамок.

В публикации «КП-Новосибирск» и других изданий говорится лишь о предложении руководству Новосибирской области и метрополитена попробовать в действии такие рамки на одной из станций, причем полностью за счет петербургской компании. Источник Атас.Инфо в структурах Новосибирского метрополитена в свою очередь подтверждает, что никаких решений на сей счет местной властью не принималось.

Как пояснил юрист Константин Зиновьев, согласно закону о защите прав потребителей, пассажирам нельзя будет отказать в проезде, в случае если уровень алкоголя у них будет превышать норму.

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