Андрей Травников обозначил приоритеты в городском хозяйстве Новосибирска

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:39
«Обсуждали разные подходы по содержанию территории города. Практика сложилась разная в разных районах, и эта практика позволяет делать выводы. Мое глубокое убеждение, нужно повышать ответственность и самостоятельность глав и администраций городских районов за ту территорию, где они работают. Это потребует некоторого усиления материальной базы муниципальных учреждений или централизованных ДЭУ и участков. Но стратегически путь — это повышать ответственность и самостоятельность главы района. А так получается, что ему жители претензии высказывают, а у него в руках ничего нет, все централизовано на уровне департамента мэрии или большого ДЭУ. И получается, хозяин территории, района — без возможностей, и не отвечает за то, что у него творится. Коллеги из мэрии меня поддержали, глава района горячо поддерживает, работы не боится. Поэтому, при подобных управленческих решениях, я подтвердил, областной бюджет поможет с приобретением коммунальной техники для организации этой работы в районах», — отметил глава Новосибирской области в ходе совещания на площадке МКУ «Дзержинка».
Как доложили Губернатору, в 2023 году специалистами МКУ «Дзержинка» организована работа мобильных бригад по уборке остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, содержанию скверов и ликвидации несанкционированных свалок, что позволило повысить качество уборки, оперативность реагирования на обращения граждан и равномерно использовать ресурсы учреждения с учетом сезонности работ.
Также в ходе поездки по Дзержинскому району Губернатор проконтролировал реализацию национального проекта «Безопасные и качественные дороги» — ремонтные работы по нему находятся в активной стадии.
«Главный вопрос, который мы сопровождаем уже не первый год, это повышение качества работ. Не просто контроль со стороны заказчика, эту задачу мы уже решили, а предотвращение сбоев технологии и появления дефектов. Сегодня я услышал доклад и представителей технадзора, и подрядной организации, они рассказали о том, как были выявлены случаи появления дефектов на асфальтовом покрытии из-за сбоя графика доставки асфальта, какие решения были приняты, в том числе, изменен график работы на объекте и асфальтовом заводе. Такая системная работа, на предупреждение, очень важно, чтобы она велась и в дальнейшем. Людям в таком быстрорастущем городе, как Новосибирск, нужны не только качественные дороги существующие, но и решение транспортных проблем, которые возникают из-за растущих микрорайонов. В частности, мы обсуждали, что следующий приоритет на проспекте Дзержинского, это продолжение его реконструкции, для того, чтобы обеспечить транспортную связь с районами, которые расположены далее», — подчеркнул Андрей Травников.
На проспекте Дзержинского в 2022 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» выполнен ремонт участка от пл. Олега Антонова, включительно, до ул. Королева протяженностью более 1,5 км. В 2023 году выполняются работы от ул. Королева до ул. Трикотажная. Протяженность участка, на котором идут работы, около 1 км. С 28 апреля 2023 начат ремонт дороги по ул. Трикотажная от пр. Дзержинского до ул. Авиастроителей, исключая путепровод через железнодорожные пути. Протяженность ремонтируемого участка составляет здесь 1,4 км. В планах дорожников — проведение ремонтных работ на участке от ул. Трикотажная до ул. Волочаевская и реконструкция пр. Дзержинского от ул. Ползунова до городской черты. Глава области обратил внимание представителей муниципалитета, профильных организаций на необходимость синхронизации планов ремонта дороги и теплотрассы на пересечении с ул. Комбинатская. Плановое завершение капремонта теплотрассы намечено на июль 2023 года. Реализация национального проекта БКД находится на приоритетном контроле Правительства Новосибирской области.