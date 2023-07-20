Андрей Травников обозначил приоритеты в городском хозяйстве Новосибирска

«Главный вопрос, который мы сопровождаем уже не первый год, это повышение качества работ. Не просто контроль со стороны заказчика, эту задачу мы уже решили, а предотвращение сбоев технологии и появления дефектов. Сегодня я услышал доклад и представителей технадзора, и подрядной организации, они рассказали о том, как были выявлены случаи появления дефектов на асфальтовом покрытии из-за сбоя графика доставки асфальта, какие решения были приняты, в том числе, изменен график работы на объекте и асфальтовом заводе. Такая системная работа, на предупреждение, очень важно, чтобы она велась и в дальнейшем. Людям в таком быстрорастущем городе, как Новосибирск, нужны не только качественные дороги существующие, но и решение транспортных проблем, которые возникают из-за растущих микрорайонов. В частности, мы обсуждали, что следующий приоритет на проспекте Дзержинского, это продолжение его реконструкции, для того, чтобы обеспечить транспортную связь с районами, которые расположены далее», — подчеркнул Андрей Травников.