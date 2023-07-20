«Архитектуру неба» создадут участники интенсива «Архипелаг 2023»

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
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Updated Сегодня, 11:32
Заместитель Губернатора Ирина Мануйлова 20 июля в ходе пресс-конференции рассказала о программе «Архипелага 2023», а также о деловой повестке интенсива, ключевых событиях, географии и участниках.
«Интенсив — очень нестандартное, важное и насыщенное мероприятие, которое с 2018 года собирает профессионалов из разных областей, готовых решать самые серьезные задачи и воплощать прорывные проекты. „Архипелаг“ 2023 года будет в большой части посвящен рождению и развитию новой отрасли — беспилотных авиационных систем, поэтому главная тема интенсива — „Архитектура неба“. Будут задействованы такие направления, как производство, выпуск, подготовка кадров и многие другие — не только самой отрасли, касающейся беспилотных авиационных систем, но и всех смежных отраслей. На трех площадках — НГУ, НГТУ и Биотехнопарк Кольцово — пройдет более 100 разнообразных соревнований БАС, участниками которых станут специалисты от любителей до профессионалов, при этом 70 соревнований будут проводиться впервые. Тема беспилотья сегодня не просто на слуху, но и актуальна для страны как никогда. В условиях СВО именно беспилотники показывают уровень технологической готовности и зачастую спасают жизнь наших военнослужащих», — подчеркнула Ирина Мануйлова.
Также замгубернатора отметила, что другими темами интенсива станет развитие биотехнологий, социальное проектирование, в рамках которого будут представлены лучшие проекты из команд субъектов РФ в области здравоохранения, социального обеспечения, образования, экологии, повышения качества и др. Также важнейшим направлением «Архипелага 2023» станет развитие креативной экономики. Программа интенсива расписана на 10 дней. Между всеми площадками предусмотрено взаимодействие. Ирина Мануйлова акцентировала внимание на том, что проведение «Архипелага 2023» для Новосибирской области — это уникальная возможность, став принимающей площадкой, ознакомиться с передовыми практиками и использовать их в дальнейшей работе.
Проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2023» состоится с 28 июля по 7 августа в Новосибирской области. Организаторами интенсива выступают Правительство Новосибирской области, Платформа НТИ, Агентство стратегических инициатив, Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.
Подробная информация о площадках Архипелага-2023 — на сайте Правительства Новосибирской области