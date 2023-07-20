«Архитектуру неба» создадут участники интенсива «Архипелаг 2023»

«Интенсив — очень нестандартное, важное и насыщенное мероприятие, которое с 2018 года собирает профессионалов из разных областей, готовых решать самые серьезные задачи и воплощать прорывные проекты. „Архипелаг“ 2023 года будет в большой части посвящен рождению и развитию новой отрасли — беспилотных авиационных систем, поэтому главная тема интенсива — „Архитектура неба“. Будут задействованы такие направления, как производство, выпуск, подготовка кадров и многие другие — не только самой отрасли, касающейся беспилотных авиационных систем, но и всех смежных отраслей. На трех площадках — НГУ, НГТУ и Биотехнопарк Кольцово — пройдет более 100 разнообразных соревнований БАС, участниками которых станут специалисты от любителей до профессионалов, при этом 70 соревнований будут проводиться впервые. Тема беспилотья сегодня не просто на слуху, но и актуальна для страны как никогда. В условиях СВО именно беспилотники показывают уровень технологической готовности и зачастую спасают жизнь наших военнослужащих», — подчеркнула Ирина Мануйлова.