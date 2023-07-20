Черепа и колокольчики: читинский байкер рассказал о ритуалах суровых мужчин

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
«Вот есть самые обыденные правила. Нужно садиться только с левой стороны мотоцикла. Когда отправляешься в дальний путь, обязательно заглянутьь в бензобак. Хотя бы без бензина не уедешь», — рассказал байкер Антон Третьяков телеканалу «Забайкалье».
Есть и более мистические обряды. Если у мотоциклиста выпал шлем из рук, то нужно обязательно сесть на него, чтобы избежать аварии. Чтобы тебя не искушал лукавый и зловредный дух, на руль желательно повесить колокольчики. И даже татуировки с черепами — не просто привычный атрибут мужиков «в коже» и с пивом, а самый что ни на есть оберег. По сути, ты таким способом защищаешь себя от встречи со смертью.
К слову, многие байкеры не любят расхожих стереотипов. В частности, Антон не любит, когда «беспечных ездоков» обязательно представляют с бородой чуть ли не до пояса и скрипящих косухах. Впрочем, если они есть, то носить их можно хоть до самой старости, так как бывших байкеров не бывает.
Но ни куча ритуалов, ни колокольчики на руле, ни вечная молодость души не защитят от беспечности за рулем, потому что дорога не прощает ошибок. Зачастую смертельных.
«ПДД — это канон и его надо соблюдать. Мотоциклисту нужно думать не только за себя, но и за окружающих его водителей, людей, даже животных. Многие ничего не замечают и нужно смотреть в оба», — подчеркнул Антон Третьяков.