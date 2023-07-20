Черепа и колокольчики: читинский байкер рассказал о ритуалах суровых мужчин

Есть и более мистические обряды. Если у мотоциклиста выпал шлем из рук, то нужно обязательно сесть на него, чтобы избежать аварии. Чтобы тебя не искушал лукавый и зловредный дух, на руль желательно повесить колокольчики. И даже татуировки с черепами — не просто привычный атрибут мужиков «в коже» и с пивом, а самый что ни на есть оберег. По сути, ты таким способом защищаешь себя от встречи со смертью.