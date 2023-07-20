Мировая премьера «Барби»: стало известно, покажут ли фильм в кинотеатрах Новосибирска

В Новосибирске рассказали, где смотреть фильм «Барби»-2023

На экраны кинотеатров по всему миру 21 июля 2023 года выходит нашумевший фильм «Барби». Эта история о популярных куклах из нашего детства — Барби и Кена, которых сыграли Марго Робби и Райан Гослинг. О чем этот фильм и покажут ли его в России, включая Новосибирск, узнал Atas.info.