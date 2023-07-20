Мировая премьера «Барби»: стало известно, покажут ли фильм в кинотеатрах Новосибирска

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Съемки фильма «Барби» начались еще более 5 лет назад. Из-за коронавируса и других производственных трудностей премьеру несколько раз переносили. Выход картины в свет наконец-то запланировали на 2023 год.
Все эти годы сюжет фильма хранился в тайне. Съемочной группе запрещалось разглашать даже мелкие детали — этой работой занялись маркетологи за год до выхода кинокартины.
Так зрители узнали, что на экранах покажут вымышленный город Барбиленд, в котором живет главная героиня и другие куклы. Из-за неидеальности Барби-Робби выгонят из розового городка и ей придется выживать в одиночку в мире обычных людей. Там она познакомится с Кеном-неудачником.
Помимо Марго Робби и Райана Гослинга в фильме сыграют Эмма Маки («Половое воспитание»), Хари Неф («Ты»), Александра Шипп («С любовью, Саймон»), Никола Кохлан («Бриджертоны») и Исса Рэй («Чужая ненависть»).
Примечательно, что на роль главной «Барби» претендовали несколько артисток, в том числе Эми Шумер и Энн Хэтэуэй. Но когда на кастинг заявилась Робби, все конкурентки расступились.
Из-за санкций российские кинотеатры сейчас не транслируют многие голливудские фильмы. На экраны выходило обычно то, что удавалось привести из Казахстана. Однако в этот раз нашей стране объявили бойкот и копии зарубежных фильмов, в том числе «Барби» нам не видать.
«Фильм „Барби“ мы показывать не будем», — так коротко журналисту Atas.info ответили в сети кинотеатров Новосибирска «Синема Парк» и в «Киноатлас», где показывают почти все мировые премьеры от «Аватара» до «Стражи Галактики».
Инсайд подтвердил, что все дело в «капризности» прокатчиков из Казахстана. Они не хотят пока делиться «пиратскими» копиями с Россией. Единственное, что останется соотечественникам — это смотреть фильм в любительской озвучке в Интернете.