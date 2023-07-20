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Мировая премьера «Барби»: стало известно, покажут ли фильм в кинотеатрах Новосибирска

20 июля 2023, 08:27
Фото: кадр из трейлера "Барби"/кинопоиск
Стало известно, где новосибирцам смотреть фильм «Барби»

В Новосибирске рассказали, где смотреть фильм «Барби»-2023

На экраны кинотеатров по всему миру 21 июля 2023 года выходит нашумевший фильм «Барби». Эта история о популярных куклах из нашего детства — Барби и Кена, которых сыграли Марго Робби и Райан Гослинг. О чем этот фильм и покажут ли его в России, включая Новосибирск, узнал Atas.info.

Сюжет мировой премьеры «Барби»

Съемки фильма «Барби» начались еще более 5 лет назад. Из-за коронавируса и других производственных трудностей премьеру несколько раз переносили. Выход картины в свет наконец-то запланировали на 2023 год.

Все эти годы сюжет фильма хранился в тайне. Съемочной группе запрещалось разглашать даже мелкие детали — этой работой занялись маркетологи за год до выхода кинокартины.

Так зрители узнали, что на экранах покажут вымышленный город Барбиленд, в котором живет главная героиня и другие куклы. Из-за неидеальности Барби-Робби выгонят из розового городка и ей придется выживать в одиночку в мире обычных людей. Там она познакомится с Кеном-неудачником.

Кто еще сыграет кукол в фильме «Барби»

Помимо Марго Робби и Райана Гослинга в фильме сыграют Эмма Маки («Половое воспитание»), Хари Неф («Ты»), Александра Шипп («С любовью, Саймон»), Никола Кохлан («Бриджертоны») и Исса Рэй («Чужая ненависть»).

Примечательно, что на роль главной «Барби» претендовали несколько артисток, в том числе Эми Шумер и Энн Хэтэуэй. Но когда на кастинг заявилась Робби, все конкурентки расступились.

Выйдет ли «Барби» в прокат в Новосибирске

Из-за санкций российские кинотеатры сейчас не транслируют многие голливудские фильмы. На экраны выходило обычно то, что удавалось привести из Казахстана. Однако в этот раз нашей стране объявили бойкот и копии зарубежных фильмов, в том числе «Барби» нам не видать.

«Фильм „Барби“ мы показывать не будем», — так коротко журналисту Atas.info ответили в сети кинотеатров Новосибирска «Синема Парк» и в «Киноатлас», где показывают почти все мировые премьеры от «Аватара» до «Стражи Галактики».

Инсайд подтвердил, что все дело в «капризности» прокатчиков из Казахстана. Они не хотят пока делиться «пиратскими» копиями с Россией. Единственное, что останется соотечественникам — это смотреть фильм в любительской озвучке в Интернете.


#Алина Шефер#Общество#Фильм#Кинотеатр#Новосибирск#Новосибирская область
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