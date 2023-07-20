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«Находим головы»: жители Сузунского района возмущаются нелегальным скотомогильником

20 июля 2023, 08:42
Фото: 1MI
Останки коров могут уничтожать нелегально

В Новосибирской области возник скандал из-за нелегального скотомогильника у реки

В селе Тараданово Сузунского района местные жители устроили скандал из-за скотомогильника. По их мнению, его нелегально устроил местный фермер.
«Находим головы и останки. Здесь много чего лежит», — цитируют сельчан «Вести-Новосибирск».

При этом жители села опасаются загрязнения воды, поскольку рядом со скотомогильником находится местная река, впадающая в Обь, а рядом стоит водонапорная башня. Нелегально уничтожаемые трупы коров могут уничтожить экологию целого района.

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Однако журналистское расследование выявило новые факты. В ветеринарной инспекции «Вести-Новосибирск» рассказали, что у фермерского хозяйства имеется отдельная площадка для уничтожения биологических отходов с мощными печами для сжигания. После естественной смерти животных их останки ликвидируют именно там.

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В свою очередь, фермер заявляет, что жители якобы шантажируют его из-за земельной тяжбы. Более того, они якобы привозят трупы коров к водоему, чтобы спровоцировать проверку его деятельности. В ответ на их измышления мужчина намерен подать иск в прокуратуру.

При этом вопрос уничтожения нелегального скотомогильника пока остается открытым.

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#Новосибирская область#Экология#Александр Ляхов#Фермер#Скотомогильник
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