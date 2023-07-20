«Находим головы»: жители Сузунского района возмущаются нелегальным скотомогильником

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
«Находим головы и останки. Здесь много чего лежит», — цитируют сельчан «Вести-Новосибирск».
При этом жители села опасаются загрязнения воды, поскольку рядом со скотомогильником находится местная река, впадающая в Обь, а рядом стоит водонапорная башня. Нелегально уничтожаемые трупы коров могут уничтожить экологию целого района.
Однако журналистское расследование выявило новые факты. В ветеринарной инспекции «Вести-Новосибирск» рассказали, что у фермерского хозяйства имеется отдельная площадка для уничтожения биологических отходов с мощными печами для сжигания. После естественной смерти животных их останки ликвидируют именно там.
В свою очередь, фермер заявляет, что жители якобы шантажируют его из-за земельной тяжбы. Более того, они якобы привозят трупы коров к водоему, чтобы спровоцировать проверку его деятельности. В ответ на их измышления мужчина намерен подать иск в прокуратуру.
При этом вопрос уничтожения нелегального скотомогильника пока остается открытым.