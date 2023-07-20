«Находим головы»: жители Сузунского района возмущаются нелегальным скотомогильником

В свою очередь, фермер заявляет, что жители якобы шантажируют его из-за земельной тяжбы. Более того, они якобы привозят трупы коров к водоему, чтобы спровоцировать проверку его деятельности. В ответ на их измышления мужчина намерен подать иск в прокуратуру.