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Станция водоочистки не дает ввести в эксплуатацию новый ЛДС в Новосибирске

20 июля 2023, 11:24
Фото: atas.info
По заверением региональных властей, ЛДС сдан еще полгода назад
Станция очистки ливневых сточных вод, необходимая для полноценной эксплуатации ледового дворца спорта «Сибирь-Арена», не может начать работу, поскольку сбрасывать такую воду в Обь запрещено

В Новосибирске продолжается скандал вокруг строительства ЛДС «Сибирь-Арена» в Кировском районе. По официальной информации Минприроды, ледовая арена, вопреки заявлениям региональных властей, «в настоящее время в эксплуатацию не введена». Об этом говорится в ответе ведомства на запрос юриста и гражданского активиста Евгения Митрофанова (копия есть в распоряжении редакции).

В документе, подписанном главой министерства Евгением Шестерниным, сказано, что до сих пор не решен вопрос с запуском комплекса очистки поверхностных сточных вод. Дело в том, что в варианте, который заложен в проект, такую воду попросту запрещено сбрасывать в Обь. Выводной коллектор расположен в границах второго и третьего поясов зоны санитарной охраны питьевого водозабора МУП «Горводоканал».

«Согласно пункту 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, расположенные в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, запрещен… МП „Метро МиР“ направлен мотивированный отказ», — сообщает министерство.

О том, что из-за проблем с системой очитки воды сдача ЛДС откладывается на сентябрь 2023 года, то есть, на год позже запланированной даты, еще в середине декабря 2022 говорил депутат горсовета Новосибирска Александр Бурмистров.

Однако 31 декабря прошлого года правительство Новосибирской области сообщило, что акт ввода в эксплуатацию спорткомлекса подписан.

«ЛДС „Сибирь-Арена“ сейчас уже введен в эксплуатацию, получены все необходимые документы и паспорта безопасности», — уверял в интервью Atas.info несколько дней назад министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

Строительство ЛДС в Новосибирске — проект федерального уровня с соответствующим финансированием. Ранее стройка постоянно буксовала, что вызывало недовольство Москвы и привлекло внимание прокуратуры.

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#ЛДС#Строительство#Скандал#Новосибирск
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