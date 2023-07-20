В документе, подписанном главой министерства Евгением Шестерниным, сказано, что до сих пор не решен вопрос с запуском комплекса очистки поверхностных сточных вод. Дело в том, что в варианте, который заложен в проект, такую воду попросту запрещено сбрасывать в Обь. Выводной коллектор расположен в границах второго и третьего поясов зоны санитарной охраны питьевого водозабора МУП «Горводоканал».