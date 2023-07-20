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ТОП-10 школ по числу 100-балльников по ЕГЭ в Новосибирске

20 июля 2023, 01:25
Фото: Midjourney
Некоторые сдали ЕГЭ на 100 баллов два раза
Ученики каких школ показали лучшие результаты на ЕГЭ в Новосибирске в 2023 году?

В Новосибирске сформировали рейтинг школ, в которых ученики показали наилучшие результаты по ЕГЭ. Самое большое количество стобалльников предоставила СУНЦ НГУ — 12 человек. Гимназия №1 заняла второе место с результатом в 7 выпускников, получивших 100 баллов. МАОУ ОЦ «Горностай» имеет 5 стобалльников.

Восемь школ выпустили по 3 стобалльника: МБОУ СОШ № 100, МБОУ СОШ № 186, МБОУ Лицей № 12, МАОУ Лицей № 22 «Надежда Сибири», МАОУ Лицей № 185, МАОУ «Новосибирский городской педагогический лицей имени А. С. Пушкина», МБОУ Гимназия № 4 и ЧОУ «Православная гимназия Кирилла и Мефодия города Новосибирска».

Кроме того, в 2023 году в Новосибирской области 93 ученика сдали ЕГЭ на 100 баллов. Из них 6 человек получили 100 баллов сразу по двум предметам.

В целом, в регионе количество стобалльников увеличилось по сравнению с прошлым годом. За учебный год 2021–2022 гг. 67 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ. Два выпускника достигли 100 баллов по двум предметам, сообщили om1. ru в департаменте образования мэрии Новосибирска.

Рейтинг школ Новосибирска по итогам ЕГЭ-2023 — где больше всего 100-балльников
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#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Образование#ЕГЭ#Школы#Рейтинг#100 баллов#Эмилия Губарева
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